¿Buscas el aroma ideal para una mujer joven pero madura? Te decimos cuáles perfumes son perfectos para ella

Los treintas son los nuevos veintes y los cuarenta los nuevos treintas. Se trata de una edad en la que se alcanza la madurez pero también la mejor versión de una misma. ¿Qué perfume regalarle a una mujer que se encuentra en este rango de edad? Te decimos qué fragancias con las acertadas para ellas...

¿Qué perfume regalar a una mujer de 30 a 40 años? 4 opciones ideales

Female Christ 19-69

Esta fragancia es ideal para la mujer que está madurando y encontrando su versión más auténtica. Lanzado en el 2020, este perfume se caracteriza por sus notas olfativas de pachulí, eucalipto, pimiento morrón, ruibarbo, gaulteria, tomillo rojo, geranio, ámbar, madera de cachemira, benjuí, vainilla y canela. Female Christ 19-69 es ideal para las mujeres interesantes y misteriosas.

L’Interdit Rouge de Givenchy

Se trata de un perfume adictivo y sensual cuyas notas olfativas de jazmín, nardo, naranja sanguina, jengíbre, pachulí y sándalo lo hacen difícil de olvidar. Etsa fragancia enamora por su toque dulce y ácido y resulta ideal para las mujeres que quieren dejar atrás el perfume que utilizaron durante sus veintes.

This is her: Zadig & Voltaire

Si no quieres dejar los aromas dulces, pero quieres encontrar un perfume que acorde a tu edad, esta fragancia se convertirá en tu favorita porque es avainillada, lactónica, amaderada y cálida especiada. This is her ha sido descrito por las mujeres como un perfume que huele a “clase alta”.

My Way de Giorgio Armani

Creada por Carlos Benaim y Bruno Jovanovic, esta fragancia es decrita por las mujeres que la usan como primaveral, versatil y elegante:

“Tiene una duración de unas siete horas y una estela muy decente que no abruma” y “Esta fragancia en mi piel proyecta un aroma espectacular. Recibo muchos cumplidos”, revelan sobre My Way.