¿Qué dice tu bolso de tu personalidad?

¿Eres de las que necesitan estar preparadas para un apocalipsis zombie o de las que fluyen con lo mínimo indispensable? Tu elección de accesorio habla más fuerte que tus palabras. Hoy vamos a abrir ese bolso (metafóricamente) para descubrir qué secretos psicológicos estás cargando.
- La tote XXL (El bolso infinito). Si cargas con media casa, la psicología sugiere una alta necesidad de control. Según la experta en lenguaje corporal Patti Wood, esto indica que eres la “protectora” del grupo, pero también puede revelar un miedo latente a lo inesperado.
- Una mini bolsa (Para lo esencial). Menos es más... y más seguridad. Cargar solo el celular y un gloss proyecta libertad y un alto estatus social. Le dices al mundo: “No necesito cargar nada porque tengo quien lo haga por mí” o simplemente que vives en el presente.
- Mochila. Eres práctica y aventurera. Priorizas la comodidad y la acción sobre la fachada. Indica una personalidad independiente que valora la funcionalidad por encima de las convenciones sociales.
- Clutch o sobre bajo el brazo. Es el bolso de la “defensiva”. Cargar algo pegado al cuerpo suele ser un escudo inconsciente en situaciones sociales que nos generan un poco de timidez o estrés.
- Crossbody o cruzada. Indica una personalidad activa y segura que quiere tener las manos libres para conquistar. Es la marca de la mujer eficiente que no tiene tiempo para distracciones.
Dato Cosmo
Un estudio reveló que las mujeres que llevan bolsos pesados tienden a ser percibidas como más confiables en el trabajo, pero también reportan mayores niveles de estrés muscular y mental. ¡Suelta carga, bestie!
Te puede interesar...
Estos son los tonos que tienen el mayor impacto visual y emocional. Descubre cómo usarlos
¿Alguna vez te han “criticado” por ir muy arreglada? Analizamos la psicología detrás de este comentario y cómo tu imagen personal es tu herramienta de poder más fuerte
Redefinimos el concepto de ser provocativa. Descubre por qué hoy se trata de actitud, límites y amor propio, y no solo de lo que llevas puesto.
Evita estos errores de corte que pueden sumarte años o hacerte lucir desactualizada. Guía para tus 20s y 30s.