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Moda y Belleza

¿Qué dice tu bolso de tu personalidad?

Dime qué traes en el brazo y te diré qué traes en la cabeza. El bolso no es solo donde guardas las llaves; es un reflejo de cómo enfrentas el mundo.

Abril 11, 2026 • 
Scarlet Valencia
Año nuevo, bolsas nuevas

¿Qué dice tu bolso de tu personalidad?

¿Eres de las que necesitan estar preparadas para un apocalipsis zombie o de las que fluyen con lo mínimo indispensable? Tu elección de accesorio habla más fuerte que tus palabras. Hoy vamos a abrir ese bolso (metafóricamente) para descubrir qué secretos psicológicos estás cargando.

  • La tote XXL (El bolso infinito). Si cargas con media casa, la psicología sugiere una alta necesidad de control. Según la experta en lenguaje corporal Patti Wood, esto indica que eres la “protectora” del grupo, pero también puede revelar un miedo latente a lo inesperado.
  • Una mini bolsa (Para lo esencial). Menos es más... y más seguridad. Cargar solo el celular y un gloss proyecta libertad y un alto estatus social. Le dices al mundo: “No necesito cargar nada porque tengo quien lo haga por mí” o simplemente que vives en el presente.
  • Mochila. Eres práctica y aventurera. Priorizas la comodidad y la acción sobre la fachada. Indica una personalidad independiente que valora la funcionalidad por encima de las convenciones sociales.
  • Clutch o sobre bajo el brazo. Es el bolso de la “defensiva”. Cargar algo pegado al cuerpo suele ser un escudo inconsciente en situaciones sociales que nos generan un poco de timidez o estrés.
  • Crossbody o cruzada. Indica una personalidad activa y segura que quiere tener las manos libres para conquistar. Es la marca de la mujer eficiente que no tiene tiempo para distracciones.
Las bolsas que estuvieron en tendencia en 2016

Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio reveló que las mujeres que llevan bolsos pesados tienden a ser percibidas como más confiables en el trabajo, pero también reportan mayores niveles de estrés muscular y mental. ¡Suelta carga, bestie!

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