¿Por qué usar oro rosa mejora tu estado de ánimo, según la psicología del color?

Si pensabas que el oro rosa era solo una moda pasajera, tal vez quieras empezar a verlo con otros ojos. Resulta que este tono tiene un efecto casi hipnótico en nuestro estado de ánimo. En un mundo lleno de luces blancas y pantallas frías, el oro rosa llega como un abrazo visual. Elegir este metal para tus accesorios no solo te hace ver más chic, sino que te ayuda a mantener la calma en medio del caos.

La psicología del color es contundente: el rosa es el color de la compasión, la calidez y el romance sutil. Cuando lo llevamos al terreno de los metales, obtenemos el oro rosa, un tono que, a diferencia del oro amarillo, asociado al poder y la opulencia, o el plata, asociado a la frialdad y la tecnología, evoca una sensación de bienestar y confort. Según la experta en color Leatrice Eiseman, los tonos cálidos y metálicos ayudan a suavizar la percepción visual, lo que genera una reducción inmediata en los niveles de cortisol.

El oro rosa llega como un abrazo visual. Getty Images

Además, el oro rosa tiene la particularidad de adaptarse a todos los tonos de piel, lo que genera un “efecto resplandor” inmediato. Al vernos mejor frente al espejo, nuestro cerebro libera dopamina. En 2026, donde el “lujo silencioso” y el “bienestar estético” son tendencia, el oro rosa se posiciona como el metal de la salud mental. Llevar un reloj o un anillo en este tono actúa como un anclaje visual de serenidad; es un recordatorio constante de suavidad en un día de trabajo rudo. Es, esencialmente, joyería terapéutica.

Dato Cosmo

El oro rosa se hizo popular originalmente en la Rusia del siglo XIX, por eso antes se le llamaba “oro ruso”. Es la mezcla perfecta de 75% oro puro y 25% cobre, lo que le da ese alma “viva” y cálida.