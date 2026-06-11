Nail art mundialista: los diseños más cool para apoyar a tu selección con estilo

Apoyar a tu selección no tiene que verse literal para verse bien. Las uñas mundialistas que realmente impactan no son las que gritan los colores desde lejos, son las que los usan con inteligencia, con acabados que las elevan de souvenir a editorial. Aquí cómo hacerlo.

México: verde, blanco y rojo pero con sofisticación

Olvida las uñas tricolor divididas en tercios iguales. La versión cool es una base en verde oscuro botella con un acento en rojo vino y detalles en chrome dorado que recogen el águila del escudo sin ser obvios. También funciona muy bien una base verde esmeralda en acabado glazed con una sola uña en rojo intenso como acento. El verde solo, en tono profundo y con top coat ultra brilloso, comunica México sin necesitar los tres colores al mismo tiempo.

El truco que aplica para cualquier selección

Toma los colores de tu bandera pero en sus versiones más profundas y sofisticadas. El azul rey se vuelve azul noche o navy. El rojo brillante se vuelve cherry o burgundy. El amarillo se vuelve dorado chrome. El blanco se vuelve milky o glazed. La misma paleta, una versión completamente distinta.

Diseños que funcionan para cualquier selección

La French tip en el color de tu selección es una de las opciones más elegantes: base nude o milky con la punta en el color principal de tu bandera. El acabado chrome en el tono de tu selección es otra opción que siempre se ve editorial. Y los acentos minimalistas, una pequeña estrella, un punto de glitter en el tono correcto, una uña de diferente color entre cuatro iguales, son formas de mostrar tu selección sin que las uñas se conviertan en el centro de atención por las razones equivocadas.

El nail art que más está pegando este torneo

Las uñas en azul cobalto glazed para Argentina, las verde esmeralda chrome para Brasil, las navy con acento dorado para Colombia y las rojas tipo cherry cola para España son los diseños más solicitados en salones de México desde que arrancó el torneo. Todos tienen en común que usan el color como punto de partida pero lo llevan a un lugar completamente diferente al del estadio.