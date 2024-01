Los cinco perfumes de mujer más vendidos de la historia

Hay perfumes de mujer que no necesitan presentación; esos aromas que se consagraron en la historia por su sofisticación, los infaltables e irrepetibles: estos son los cinco más vendidos de la historia

Utilizar perfume es ponerle el sello de calidad a nuestra presencia en donde quiera que nos encontremos, la memoria olfativa de los seres humanos es tan poderosa que es capaz de estimular a los otros tipos de memoria para evocar personas, lugares y momentos específicos.

Por eso es tan importante llevar perfume de mujer y además llevarlo con estilo ya que nuestra piel y el aroma natural e irrepetible que posee cada persona se adapta mejor a ciertos aromas que te hacen inolvidable. Asegúrate de elegir correctamente ese perfume icónico que te represente, pero no te olvides de probar alguno de estos clásicos que siempre son garantía de inmortalidad en la memoria de quienes te rodean.

Hoy en Cosmopolitan tenemos para ti el top cinco de los perfumes de mujer más vendidos de la historia ¿cuál es tu favorito? ¿has usado alguno?

Chanel No. 5

No podía faltar este clásico inventado en 1921 por Ernest Beaux, el objetivo de Chanel No. 5 es que las mujeres huelan a mujeres y no a flores. Originalmente el perfumista creo cinco distintas mezclas de más de 80 ingredientes, siendo la número cinco quien encantaría a Coco Chanel, además de ser sumamente supersticiosa decidió presentar por primera vez este perfume un 5 de mayo de 1921 a las 5:00 pm

Figuras como Marilyn Monroe utilizaron Chanel No. 5, un clásico que jamás pasará de moda.

Opium Yves Saint Laurent

Su característico aroma a ámbar lo ha posicionado como el segundo perfume de mujer más vendido de la historia. Nació en 2009 y es una mezcla ideal para las frías noches de invierno.

Con Opium debes ser sumamente cautelosa ya que es una fragancia con mucha presencia, osca y pesada, pero de una gran riqueza aromática que hará que todos te recuerden donde sea que te detengas. A pesar de ser imponente no es abusiva, ideal para alguna cita de negocios o la firma de un contrato.

La vie est belle Lancôme

Julia Roberts le puso rostro a este clásico de Lancôme creado en 2012 por las narices expertas de Olivier Polge, Dominique Ropion y Anne Flipo. Por sus increíbles atributos femeninos, La vie este belle es uno de los perfumes de mujer más vendidos de la historia. Ideal para la primera date con el chico que te gusta, créeme, no podrá olvidarte nunca.

Este perfume contiene al menos 63 materias primas de las que el iris es el hilo conductor.

Be Delicious DKNY

Un perfume de mujer verde que se enorgullece de ser pecado y nació en 2004 como un homenaje a la ciudad de Nueva York, por ello su envase es una ‘gran manzana’ verde autoría de Maurice Roucel.

Este perfume es una garantía de halagos, nadie quiere perderse ese gran olor verde a manzana, pepino y magnolia.

CK ONE Calvin Klein

Un cítrico exquisito que impuso una tendencia en 1994: se trata ni más, ni menos, que del primer perfume unisex de la historia.

Por sus notas verdes, amaderadas y ligeramente florales, CK ONE de Calvin Klein es una joya juvenil que destaca por su frescura en cualquier contexto y a pesar de ser un perfume atrevido, no es vulgar ni común. La historia del perfume cambió de rumbo gracias al CK ONE.