Septiembre no solo marca el inicio del otoño, en México también es sinónimo de orgullo, tradición y mucha fiesta. Si a ti como a nosotras te gusta ir planeando con antelación y ya estás en busca del diseño de uñas perfecto para las fiestas patrias, aquí tenemos tres opciones que te van a encantar.

3 diseños de uñas bonitos para las fiestas patrias

Líneas con los colores de la bandera

Pinterest

Si eres fan del estilo minimalista pero igual quieres darle ese toque festivo a tu look, un diseño de uñas con líneas en verde, blanco y rojo es para ti. Puedes llevar de base un tono nude o transparente y agregar líneas tricolor que abarquen tu uña. Puedes jugar con el grosor y dirección de las líneas para que el diseño se vea un poco más moderno.

Manicure francés con los colores de la bandera

Pinterest

Por irónico que pueda parecer, el manicure francés puede ser la opción perfecta para tener un diseño chic para las fiestas patrias. Aquí de nuevo mantenemos una base nude o blanca en dado caso mientras que las puntas se pintan en los tonos verde, blanco y rojo. Si quieres darle un toque más femenino, puedes recurrir a pequeñas piedras de decoración en la base de tu uña.

Diseños gráficos inspirados en tradiciones mexicanas

Pinterest

Si para ti las fiestas patrias son la oportunidad perfecta para aplicar la filosofía de vida “todo o nada” un diseño gráfico inspirado en tradiciones mexicanas es para ti. Desde cartas de la lotería hasta pequeños símbolos como nopales, flores o chiles, estos detalles convierten a tu manicure en toda una obra de arte.

Ya sea que prefieras un estilo minimalista, o más artístico, hay un diseño de uñas perfecto para ti en estas fiestas patrias. Este septiembre, celebra con estilo y haz que tus uñas sean parte del festejo.

