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Moda y Belleza

Labial rojo vs. Nude: Qué mensaje estás enviando, según la psicología

¿Buscas romance o poder? Descubre cómo tu labial “hackea” la percepción de los demás y cuál elegir según tu objetivo del día.

Abril 17, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Labial rojo vs. Nude: Qué mensaje estás enviando, según la psicología.

Getty Images

Elegir el labial de la mañana no es una decisión estética, es una estrategia de seducción. Tu boca es el punto focal de cualquier conversación y el color que elijas es el subtítulo de lo que estás diciendo. ¿Quieres que te respeten en la junta o que no dejen de mirarte los labios en la cena? La psicología del color tiene datos fascinantes sobre cómo el rojo y el nude alteran el cerebro de quien te mira.

La ciencia detrás del rojo es poderosa. Un estudio de la Universidad de Manchester demostró que los hombres pasan un promedio de 7.3 segundos mirando los labios rojos, comparado con solo 2.2 segundos para los labios sin color. El rojo es una señal biológica de excitación y salud, lo que te posiciona instantáneamente como una mujer audaz, apasionada y con alta autoestima. Es el color de la fertilidad y el poder; usarlo le dice al mundo: “Mírame, tengo el control”.

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Por otro lado, el nude comunica algo totalmente distinto. Según la psicóloga del color Karen Haller, los tonos nude y rosados proyectan accesibilidad, transparencia y elegancia atemporal. Es el color de la confianza sutil; le dice a los demás que eres una mujer segura que no necesita gritar para ser escuchada. En una primera cita, el nude puede ser percibido como una señal de honestidad y vulnerabilidad controlada, mientras que el rojo es una declaración de intenciones clara. La clave no es cuál es mejor, sino cuál quieres aplicar hoy.

Top 5 de las mejores marcas de labiales

En una primera cita, el nude puede ser percibido como una señal de honestidad y vulnerabilidad controlada, mientras que el rojo es una declaración de intenciones clara.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama el “efecto lipstick”. En tiempos de crisis, las ventas de labiales rojos aumentan, porque es la forma más barata y efectiva de que una mujer recupere su sensación de poder y belleza instantánea.

psicología del color labial rojo
Scarlet Valencia
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