Pocas marcas logran mantenerse relevantes por cuatro décadas, pero Dockers lleva 40 años revolucionando nuestro clóset (y nuestro día a día). El secreto detrás de su éxito rotundo en la industria es simple: saber evolucionar y adaptarse sin perder esa esencia cool y versátil que tanto nos encanta. Y sin duda, el pantalón khaki es definitivamente uno de los básicos de cualquier closet: es el match perfecto entre la comodidad de unos jeans y lo chic de un pantalón de vestir.

Una noche de brindis y celebración

El spot elegido para celebrar el 40 aniversario de Dockers fue el Salón Camarena, un lugar con vibra retro pero súper actual que se convirtió en el escenario ideal para festejar un auténtico Khaki Birthday rodeados de amigos, buena música y outfits increíbles.

El código de vestimenta de la noche fue casual clásico moderno y los invitados entendieron la tarea a la perfección con looks súper effortless chic. Toda la vibra preppy relajada estuvo presente, entre khakis combinados con blazers, camisas de mezclilla y mocasines. Otro de los básicos que no faltaron fueron las playeras blancas, overshirts y tenis que combinaron a la perfección.

La regla de oro quedó clarísima: cuando tienes buenos básicos Dockers como base, puedes pasar directo de la oficina a la fiesta sin tener que cambiarte.

Drinks de autor y karaoke para celebrar

Para seguir con el gran ambiente de la noche, un detalle que no encantó fue que en cada mesa había un micrófono que se podría usar mientras el DJ soltaba hits de Bad Bunny, Karol G y Juan Luis Guerra, así que era de esperarse que nadie se quedó sentado y todo el salón se volvió un karaoke gigante a una sola voz.

Y como toda buena fiesta mexicana necesita su cierre perfecto, a un lado del salón estaba la Taquería Camarena sirviendo tacos al pastor, además de una ruleta de premios donde los invitados se llevaron varios regalitos elegidos por ellos mismos, como gorras, carteras y cinturones de la marca.

Sin duda, a sus 40 años, Dockers nos dejó claro que el khaki está más vivo que nunca y sigue siendo el comodín favorito para armar looks con muchísima personalidad los 365 días del año. ¡Muchas felicidades, Dockers!