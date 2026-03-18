Harper Beckham tras los pasos de Victoria: prepara el debut de su marca de belleza con solo 14 años

Durante años, celebridades como Kylie Jenner, Selena Gomez y Hailey Bieber han dominado el mundo del skincare con sus marcas y propuestas innovadoras; sin embargo, un nuevo nombre está a punto de robarse los reflectores con su propia marca: Harper Beckham.

Con tan solo 14 años, la hija menor de David y Victoria Beckham ya se encuentra preparando el debut de su propia marca y legado, siguiendo los pasos de su exitosa madre como empresaria.

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Harper Beckham prepara el debut de su propia marca de skincare: HIKU

Según reportes recientes, Harper Beckham estaría desarrollando en secreto su línea de belleza “HIKU by Harper”, con un posible lanzamiento previsto para finales del verano de este mismo año.

El proyecto, que se ha desarrollado de manera discreta, estaría enfocado en el universo del skincare y el maquillaje, con una clara inspiración en la cosmética asiática, especialmente en la K-beauty, conocida por sus fórmulas innovadoras y rutinas enfocadas en el cuidado de la piel.

El nombre de la marca HIKU, que proviene del japonés y se relaciona con la idea de “atraer” o “llamar la atención”, es una propuesta dirigida especialmente a jóvenes, particularmente de la Generación Z y Alpha, quienes marcan hoy el ritmo de las tendencias beauty.

Aunque aún no se han revelado productos específicos, trascendió que la marca ya habría sido registrada oficialmente y que incluso se realizó una sesión fotográfica promocional en Londres, lo que sugiere que el lanzamiento podría concretarse a finales del verano de 2026.

Harper Beckham estaría desarrollando en secreto su línea de belleza “HIKU by Harper” Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

El apoyo de Victoria Beckham al proyecto de su hija Harper

Victoria, que se ha consolidado en los últimos años como una exitosa empresaria en el mundo de la moda y la belleza, tras su paso por los escenarios con las Spice Girls, por lo que se ha convertido en una fuente de inspiración para su hija menor.

Sin embargo, y aunque cuenta con el total apoyo de su madre y padre, Harper tratará de forjar su propio legado de forma independiente, con una identidad propia que la perfila como la próxima figura a seguir dentro de la industria y compitiendo con las grandes marcas.