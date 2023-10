Cambia tu estilo de vida y elimina estos hábitos, ¡verás cómo tu piel rejuvenece!

Aunque no lo creas, tu estilo de vida puede estar afectando no solo tu salud, sino tu apariencia física. Si has notado que tu piel ya no luce radiante y por el contrario, se está haciendo vieja rápidamente, quizá sea momento de que cambies tu rutina y tus hábitos; aquí te decimos cuáles son aquellas prácticas que te están haciendo aparentar más edad.

Estos son los hábitos que te hacen aparentar más edad

No usar bloqueador solar

Si quieres retrasar el envejecimiento de la piel y evitar arrugas prematuras, manchas y flacidez, es de vital importancia que utilices diariamente bloqueador solar. Además, la exposición prolongada los rayos UV también puede provocar enfermedades de la piel, como cáncer.

Estos son los hábitos que te hacen aparentar más edad Foto: Getty images

Falta de hidratación

Es sencillo: no tomar la suficiente agua envejece. Si bebes poca agua, tienes mayor cantidad de sodio en el organismo, y un estudio reveló que son precisamente este grupo de personas quienes envejecen más rápido. Un nivel medio de sodio en la sangre disminuirá el riesgo de envejecer y morir prematuramente.



Alimentos procesados

Debido a las proteínas de baja calidad, si comes grasas y azúcares en exceso fomentarás afectarás la producción de colágeno y elatina; esto provocará que tu piel envejezca de forma prematura y que aparezcan arrugas y líneas de expresión en tu rostro.

Estos son los alimentos que debes evitar porque te mantienen deprimida Pexels

Aires acondicionados y radiadores

La piel necesita de humedad para mantenerse joven, por eso, si estás en contacto frecuentemente con radiadores y aires acondicionados, se recomienta que también utilices humidificadores y ventiles el área.



No desmaquillarte

La piel necesita oxigenarse, por lo que si no te desmaquillas por las noches, tus poros se verán obstruidos, generando puntos negros, imperfecciones y el deterioro de la piel. Recuerda siempre eliminar los productos cosméticos con desmaquillante o agua micelar, además de lavar con agua y jabón.