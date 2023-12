¿Cómo aumentar tu sex appeal en cuestión de segundos? Toma nota y pon en práctica estas actitudes que te ayudarán a ser aún más sexy

No necesitas maquillaje, un outfit en tendencia o un cambio de look radical para lucir sexy y atractiva. La belleza natural funciona como el mejor elemento para sentirte sensual y verte de la misma forma frente a las demás personas. De acuerdo a diversos estudios científicos, existen algunas acciones que aumentan tu sex appeal de forma inmediata y no lo sabías, ¿te imaginas cuáes son?

Estas son las acciones que te convierten automáticamente en una mujer sexy y no lo sabías

Sonreír

Una sonrisa genuina y natural es un fiel reflejo de confianza y seguridad en ti misma, además de que denotarás ser una mujer alegre, relajada y sociable, por lo que las personas se sentirán automáticamente atraídas con este gesto que además genera que el cerebro produzca endorfinas. The Journal of Psychology reveló que en general nos atraen más las personas que sonríen que aquellas que mantienen un semblante serio.



Oler bien

Un estudio demostró que los olores placenteros, como los perfumes y las lociones, modifican de forma instantánea la forma en la que percibimos las facciones de otra persona. Utilizar una fragancia con notas olfativas que sean atractivas para los demás, te hará lucir automáticamente más sexy.

Tu lenguaje corporal

Existen algunos gestos corporales que resultan ser más atractivos que otros, como mantener abiertas las palmas de las manos, hacer contacto visual, tener una postura erguida, moverte despacio y evitar los movimientos repetitivos que muestran nerviosismo.



Tener carácter firme

Sé firme, segura de ti misma e independiente. No dejes que los demás te manipulen ni cedas solo para encajar. Una persona decidida y confiada resulta ser mucho má atractiva ante los ojos de los demás.

Ejercitarte

Sentirte bien es verte bien, y no hay nada mejor que el ejercicio y una rutina de actividad física para promover la buena salud y liberar endorfinas que te hacen sentir feliz y verte más joven. Además, el ejercicio estimula la circulación, lo que mejora el aspecto, el tono y la textura de la piel el tono.



Ovular

Está científicamente comprobado que los hombres sienten una mayor química sexual y física por las mujeres que se encuentran ovulando. Cuando tenemos nuestro periodo, liberamos progesterona y estradiol, dos hormonas que se encargan de alertar de forma indirecta y natural al sexo opuesto que la mujer se encuentra en su etapa más fértil, por lo que automáticamente se sienten atraídos hacia ella. Además, cuando estamos en nuestros días, algunas facciones del rostro se vuelven más simétricas debido a las hormanas que libera el cuerpo femenino durante el ciclo menstrual. La belleza está asociada a la proporción y a la simetría del rostro, por lo que es muy común que te sientas y te veas más guapa cuando estás en tu periodo de ovulación.