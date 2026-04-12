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Moda y Belleza

El color de ropa que debes usar en una app de citas para tener más matches hoy

¿Quieres que el algoritmo trabaje para ti? Descubre el color de ropa que aumenta tus probabilidades de recibir un “swipe” a la derecha según el análisis de datos.

Abril 12, 2026 • 
Scarlet Valencia
mejores y peores fotos para apps de citas

El color de ropa que debes usar en la foto de una app de citas para tener más matches hoy

Getty Images

En el mundo de los dating apps, tienes exactamente 1.5 segundos para captar su atención antes de que su dedo se mueva a la izquierda. El problema no es tu cara ni tu cuerpo, es el mensaje subliminal que tu ropa le está enviando a su cerebro reptiliano. La ciencia del marketing personal ha analizado millones de perfiles y hay un tono ganador que grita “soy atractiva, segura y deberías conocerme”. Si quieres que tu bandeja de entrada esté llena, es momento de cambiar esa foto por una que use la psicología del color a tu favor.

La estadística es clara: viste de ROJO. Un estudio de la Universidad de Rochester confirmó que los hombres perciben a las mujeres que usan rojo como más atractivas y sexualmente receptivas, incluso si el diseño de la ropa es conservador. Es el famoso “Efecto Rojo”. En las apps de citas, donde la competencia es visual, el rojo actúa como una señal de alerta y pasión que detiene el scrolling impulsivo.

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Sin embargo, hay un segundo lugar muy interesante: el AZUL. Mientras el rojo evoca pasión, el azul comunica estabilidad, inteligencia y confianza. Si buscas algo más serio, una blusa azul eléctrico puede ser tu mejor aliada. Lo que NUNCA debes usar como color principal son tonos tierra como el marrón o el gris muy apagado, ya que la estadística muestra que son los que menos interacciones generan, pues el cerebro los asocia con neutralidad y falta de energía. ¿Quieres ganar? Elige un fondo neutro y una prenda superior roja vibrante. Los números no mienten.

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En las apps de citas, donde la competencia es visual, el rojo actúa como una señal de alerta y pasión que detiene el scrolling impulsivo.

Getty Images

Dato Cosmo

El algoritmo de Tinder premia las fotos con alto contraste. Si usas rojo sobre un fondo verde, tu foto resaltará mucho más en la pantalla del celular. ¡Ciencia aplicada al ligue! No dejes tu suerte al azar y usa los colores del poder para atraer lo que realmente quieres.

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Scarlet Valencia
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