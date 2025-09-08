Suscríbete
Moda y Belleza

Diseños de uñas elegantes en color café para otoño 2025

September 07, 2025 • 
María Dávalos
manciure-café.png

Cuatro diseños de uñas elegantes en café para otoño 2025

Getty Images

Estos son los mejores diseños en color café para renovar tu manicure este otoño

El otoño 2025 llega cargado de tendencias que buscan elevar hasta lo más simple de tus looks, y entre ellas, los diseños de uñas en color café se posicionan como los favoritos de la temporada.

Este tono no solo es atemporal, también es muy versátil y se adapta a distintas personalidades sin que se pierda la esencia de los gustos de cada persona. Además, combina perfecto con la paleta otoñal y logra un efecto elegante que estiliza al instante tus manos. Si estás buscando inspo, aquí te dejamos cuatro diseños en café perfectos para la temporada.

Uñas café cromadas:

El acabado cromado se ha convertido en una tendencia que no se va a ir este año, y para otoño promete darte un look espectacular si lo combinas con diferentes tonos de café. Este diseño con un brillo metálico que le da un aire futurista y muy elegante.

Uñas café con animal print:

animal-print-nails.jpg

Pinterest

El animal print es otra de las tendencias del año que llegaron para quedarse. Los estampados de leopardo en café y beige crean un efecto chic y atemporal, ideal para quienes quieren destacar sin caer en exceso. Puedes llevarlo en todas las uñas para un look más audaz, o usarlo solo como detalle en dos uñas y combinarlo con un café chocolate.

Manicure francés en café:

La manicura francesa nunca pasa de moda, y este otoño llega renovada en su versión café. En lugar del tradicional blanco, las puntas en café crean un look moderno y elegante que se adapta a cualquier ocasión.

Uñas café con polka dots:

Los polka dots son ideales para quienes buscan un diseño divertido pero elegante. Sobre una base nude o café claro, los puntos en tonos más oscuros logran un contraste sofisticado sin dejar de ser creativos.

El color café sin duda será el protagonista de este otoño 2025, y estos cuatro diseños son la mejor manera perfecta de llevarlo de manera elegante y con estilo. Cada opción da un toque diferente, pero todas tienen en común que estilizan y elevan cualquier look.

uñas café chocolate manicure francés manicure diseños diseño de uñas diseño de uñas cromadas diseños de uñas otoño 2025 diseños de uñas bonitas
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
vestidos-polka-dots.png
Moda y Belleza
El glamour de los años 60 regresa y estos son los vestidos que no pueden faltar en tu clóset este otoño 2025
September 05, 2025
 · 
María Dávalos
Dua-Lipa-diseño-de-uñas.jpg
Moda y Belleza
Dua Lipa tiene el manicure perfecto que vas a querer para cerrar el verano
August 22, 2025
 · 
María Dávalos
uñas french
Moda y Belleza
El manicure francés que combina mate y glow
August 04, 2025
 · 
Lu Dávalos
capri pants
Moda y Belleza
Capri pants: el regreso de una prenda subestimada
July 18, 2025
 · 
Lu Dávalos