Descubre cuál es la forma de uñas perfecta para tus manos con esta guía infalible

Muchas veces una tendencia de uñas puede verse increíble en redes sociales, pero no lucir igual en nuestras manos, esto se debe a que elegimos las tendencias sin preguntarnos si realmente nos favorece o no.
La clave para encontrar el estilo ideal está en considerar la anatomía, las proporciones y la forma de los dedos, ya que una elección adecuada puede estilizar y realzar su apariencia de manera más favorecedora.
¿Cómo saber cuál es la forma de uñas que más me favorece?
Los expertos recomiendan observar la longitud de los dedos y el ancho del lecho ungueal, para encontrar una forma que combine comodidad, estilo y armonía con la estructura natural de tus manos.
Uñas redondas
Las uñas redondas siguen la forma natural de la yema de los dedos y son una excelente opción para quienes tienen uñas cortas o dedos anchos. Su acabado suave aporta una apariencia delicada y natural, además de ser una de las formas más resistentes y fáciles de mantener.
Uñas ovaladas
Si buscas que tus manos luzcan más estilizadas, las uñas ovaladas son una apuesta segura, su forma alargada crea la ilusión de dedos más largos y finos, convirtiéndose en una de las favoritas para quienes desean un resultado sofisticado y femenino.
Uñas cuadradas
Las uñas cuadradas se caracterizan por tener los bordes rectos y esquinas definidas, y favorecen especialmente a quienes tienen dedos largos y uñas naturalmente estrechas, también son una de las opciones más populares para lucir manicuras minimalistas o diseños geométricos.
Uñas almendradas
Inspiradas en la forma de una almendra, estas uñas se estrechan gradualmente hacia la punta y son ideales para alargar visualmente las manos y aportar un toque refinado sin perder naturalidad.
Uñas stiletto
Las uñas stiletto destacan por su punta afilada y aspecto audaz, iideales para quienes disfrutan de looks arriesgados y llenos de personalidad, y aunque requieren mayor cuidado debido a su longitud, siguen siendo una de las formas más impactantes dentro del mundo de la manicura.
También puedes tomar en cuenta la forma de tus dedos, si son cortos o tienes manos pequeñas, las formas ovaladas y almendradas suelen ayudar a estilizar. Por el contrario, si tus dedos son largos y delgados, las formas cuadradas pueden equilibrar mejor las proporciones.