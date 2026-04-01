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Moda y Belleza

Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia (y tú también vas a querer)

Más naturales, juveniles y con un aire effortless, las cejas rectas se perfilan como la tendencia que dominará el 2026.

Abril 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia

Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia

Getty Images

Las cejas bien definidas transforman el rostro: un arco marcado estiliza y peinarlas hacia arriba abre la mirada; sin embargo, para lograr un efecto lifting sin cirugía, las it-girls están apostando por las cejas rectas, la tendencia que ahora mismo arrasa.

Celebridades como Ariana Grande, Phoebe Dynevor y Manon ya apuestan por esta tendencia que han convertido en su sello personal; y para los expertos, las cejas rectas serán las grandes protagonistas del 2026.

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¿Cómo son las cejas rectas?

A diferencia del arco pronunciado que dominó durante años, las cejas rectas se caracterizan por una línea más horizontal, con una curva mínima o casi imperceptible, que tiene la intención de dulcificar las facciones del rostro.

El resultado es un look más suave, fresco y moderno que abre la mirada y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato, razón por la que cada vez más celebridades se arriesgan a probarlas.

¿Por qué las cejas rectas son la nueva tendencia del 2026?

Este tipo de cejas también tienen la ventaja de ser muy versátiles, pues favorecen a casi todos los rostros con resultados muy favorecedores: en caras redondas ayuda a estilizar, en rostros alargados equilibra proporciones y en facciones angulosas suaviza la expresión.

Por otra parte, la tendencia de las cejas rectas también se adapta a la tendencia “clean” de 2026, donde el objetivo es conseguir resultados impactantes pero de forma natural, resaltando la belleza natural del rostro.

Kristie Streicher, experta en cejas y fundadora de KS&CO, explica por qué las cejas rectas son la tendencia del 2026: “La gente vuelve a buscar un look con intención, algo definido y con un punto sexy, y la ceja recta cumple con eso”, afirma Streicher. “Tiene esa influencia noventera de mujer segura de sí misma y transmite la misma energía firme y elevada”.

Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia

Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia

Getty Images

¿Cómo hacer cejas rectas?

Si quieres adaptar las cejas rectas a tu estilo, los expertos recomiendan no depilar en exceso, pues aseguran que la clave para conseguirlas está en respetar el grosor natural de tus cejas.

Comienza por limpiar ligeramente la parte inferior y evita elevar demasiado el arco, es recomendable peinarlas hacia arriba con gel transparente o con efecto laminado para ayudar a reforzar la línea horizontal que tanto define a esta tendencia.

Cuando se trabaja con cuidado, una ceja más recta puede resultar moderna y favorecedora sin dejar de parecer tú misma”, asegura la experta.

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