Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia (y tú también vas a querer)

Las cejas bien definidas transforman el rostro: un arco marcado estiliza y peinarlas hacia arriba abre la mirada; sin embargo, para lograr un efecto lifting sin cirugía, las it-girls están apostando por las cejas rectas, la tendencia que ahora mismo arrasa.

Celebridades como Ariana Grande, Phoebe Dynevor y Manon ya apuestan por esta tendencia que han convertido en su sello personal; y para los expertos, las cejas rectas serán las grandes protagonistas del 2026.

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¿Cómo son las cejas rectas?

A diferencia del arco pronunciado que dominó durante años, las cejas rectas se caracterizan por una línea más horizontal, con una curva mínima o casi imperceptible, que tiene la intención de dulcificar las facciones del rostro.

El resultado es un look más suave, fresco y moderno que abre la mirada y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato, razón por la que cada vez más celebridades se arriesgan a probarlas.

¿Por qué las cejas rectas son la nueva tendencia del 2026?

Este tipo de cejas también tienen la ventaja de ser muy versátiles, pues favorecen a casi todos los rostros con resultados muy favorecedores: en caras redondas ayuda a estilizar, en rostros alargados equilibra proporciones y en facciones angulosas suaviza la expresión.

Por otra parte, la tendencia de las cejas rectas también se adapta a la tendencia “clean” de 2026, donde el objetivo es conseguir resultados impactantes pero de forma natural, resaltando la belleza natural del rostro.

Kristie Streicher, experta en cejas y fundadora de KS&CO, explica por qué las cejas rectas son la tendencia del 2026: “La gente vuelve a buscar un look con intención, algo definido y con un punto sexy, y la ceja recta cumple con eso”, afirma Streicher. “Tiene esa influencia noventera de mujer segura de sí misma y transmite la misma energía firme y elevada”.

Cejas rectas, el estilo que las famosas están convirtiendo en tendencia Getty Images

¿Cómo hacer cejas rectas?

Si quieres adaptar las cejas rectas a tu estilo, los expertos recomiendan no depilar en exceso, pues aseguran que la clave para conseguirlas está en respetar el grosor natural de tus cejas.

Comienza por limpiar ligeramente la parte inferior y evita elevar demasiado el arco, es recomendable peinarlas hacia arriba con gel transparente o con efecto laminado para ayudar a reforzar la línea horizontal que tanto define a esta tendencia.

“Cuando se trabaja con cuidado, una ceja más recta puede resultar moderna y favorecedora sin dejar de parecer tú misma”, asegura la experta.