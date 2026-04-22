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Moda y Belleza

Cambiar tu raya del pelo altera cómo te perciben en la oficina

¿Raya en medio o de lado? Descubre qué mensaje oculto le estás enviando a tu jefe y a tus clientes según la psicología de la imagen.

Abril 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Cambiar tu raya del pelo altera cómo te perciben en la oficina.

Getty Images

Si creías que el peinado era solo cuestión de vanidad, estás equivocada. En el mundo corporativo, cada milímetro cuenta, y la forma en que divides tu melena puede ser la diferencia entre verte como la pasante o como la próxima CEO. La “hair theory” no es solo un trend de TikTok; es una herramienta visual que las mujeres con control total de su vida usan a su favor. Hoy te revelo cómo hackear la percepción de tus colegas simplemente cambiando tu cepillo de lugar.

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  • Raya en medio (“Boss energy”): Proyecta simetría, honestidad y una mente organizada. Según expertos en comunicación no verbal, la raya central se asocia con personas directas y equilibradas. Es ideal para juntas donde necesitas imponer tu visión.
  • Raya a la derecha: La psicología del rostro sugiere que mostrar más el lado izquierdo (conectado al hemisferio emocional) te hace ver más accesible y creativa. Úsala si diriges equipos y necesitas fomentar la confianza.
  • Raya a la izquierda: Al resaltar el lado derecho del rostro, el hemisferio lógico del cerebro, proyectas una imagen de eficiencia, frialdad estratégica y pragmatismo. Es el look para negociar presupuestos.
  • El flequillo recto: Crea una barrera visual que denota autoprotección y un alto nivel intelectual. Te hace ver inalcanzable y sumamente enfocada.
  • Cabello totalmente recogido: Según la Dra. Karen Pine, experta en psicología de la moda, despejar el rostro por completo comunica que no tienes nada que esconder y que estás lista para la acción inmediata. Es el peinado del “hacer que las cosas sucedan”.
Todo lo que debes saber antes de pintarte el pelo en casa

La “hair theory” es una herramienta visual que las mujeres con control total de su vida usan a su favor.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “sesgo de simetría”. Los seres humanos confiamos inconscientemente más en las personas con rostros simétricos. Una raya en medio perfecta hackea el cerebro de tu interlocutor para que te perciba como una persona más confiable y estable.

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Scarlet Valencia
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