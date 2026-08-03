Café y azul: 7 formas de llevar la combinación que está arrasando este verano en las uñas

Una de las combinaciones que está ganando popularidad este verano, es el azul y el café, tonos que aunque parecen opuestos, están creando diseños de uñas sofisticados y modernos que no pasan desapercibidos.

Mientras el marrón aporta calidez y sofisticación, el azul añade un toque fresco y moderno, que crea un equilibrio perfecto para quienes buscan un diseño elegante sin renunciar al color y al glamour del verano.

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Ideas de uñas en café y azul que están arrasando este verano

Desde versiones minimalistas hasta propuestas llenas de brillo, esta dupla se adapta a cualquier largo de uña y estilo personal, y estos son algunos de los diseños más virales en internet.

Francesa bicolor

El clásico francés se reinventa con una base chocolate y puntas alternadas en color azul, creando una opción discreta, sofisticada y perfecta para quienes prefieren diseños elegantes.

Aura nails

Las uñas con efecto aura también adoptan esta combinación, sobre una base café con un difuminado azul en el centro logra un acabado moderno, delicado y lleno de dimensión que no pasa desapercibido.

Animal print

El estampado animal print se actualiza utilizando manchas en tonos café sobre una base azul pastel o viceversa. El resultado es divertido, original y muy acorde con las tendencias de la temporada.

Efecto ombré

Fusionar el café con el azul mediante un degradado suave es una de las opciones más elegantes del momento, el contraste entre ambos tonos crea un efecto visual moderno que funciona tanto en uñas cortas como largas.

Polka dot

Uno de los diseños más populares en estos tonos son las polka dots, creando un hermoso contraste que luce elegante y moderno al mismo tiempo, que además se adapta a looks tanto casuales como formales.

Minimalistas

Esta combinación es tan versátil, que se pueden crear diseños con flores o corazones, ya sea con la base café o azul, se genera contraste con el diseño minimalista, creando un look femenino y sobrio.

Geométricas

Si buscas un diseño más creativo, puedes optar por agregar a tu diseño figuras geométricas y líneas, la clave es crear contraste entre los dos tonos, para crear un diseño lleno de color y elegancia.

Estos tonos crean una paleta equilibrada que combina con looks casuales, de oficina e incluso de noche, convirtiéndose en una de las tendencias más buscadas de la temporada.