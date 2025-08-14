Blusas y tops que marcarán tus looks de otoño

Cada vez estamos más cerca del cambio de estación, así que los tops y blusas serán clave para diferenciar los looks de esta época del año. En esta ocasión, las propuestas juegan con las texturas, estampados, volúmenes y cortes. Esto da la oportunidad de que escojamos algo sin importar nuestro estilo. Estas son algunas de las tendencias para otoño 2025.

Sensualidad, romanticismo y dramatismo urbano: ¿qué usaremos para dicha estación?

Transparencias y encaje:

Hemos visto este tipo de telas desde verano, a pesar de ser delgadas aportan un toque sensual y elegante. Las puedes combinar con jeans rectos o baggy, son ideales para lograr un buen layering.

Mangas llamativas:

Las mangas de globo y más voluminosas perseveran hasta el otoño. Son un buen complemento para quienes tienen un estilo más romántico. Crean un contraste visual irresistible, agregando modernidad y creatividad a todo el conjunto.

Polka dot:

Los lunares en la ropa están en su peak por lo que no es extraño que también los veamos en esta temporada. Es un patrón muy versátil y mezclado con tonos cafés, burgundy o más nude como base serán un guiño a lo retro sin perder el lado creativo.

Cortes asimétricos:

Desde un solo hombro descubierto hasta moños en el cuello XL, las blusas asimétricas son una buena opción si quieres statement pieces en tu armario de otoño. Pueden elevar cualquier outfit y hacerlo formal o casual dependiendo de lo que busques.

Blusas y tops como manifiesto de estilo

La clave para el otoño de 2025 será buscar piezas únicas que trasciendan el tiempo pero que también funcionen como la base para elaborar looks destacables. Los diseños actuales evocan drama, creatividad y sensualidad. Entonces deja que cualquier blusa o top que elijas sea el protagonista de lo que uses en esta temporada entrante.

