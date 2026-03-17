¡Adiós al microblading! La nueva técnica para una cejas definidas y naturales se llama ‘Hair Stroke’ y es hiperrealista

La forma de las cejas puede transformar por completo tanto la mirada como la armonía del rostro, por lo que cada vez más personas recurren a técnicas especializadas para definirlas y lograr un diseño que realce la belleza de sus facciones.

Aunque el microblading y el tinte han sido muy populares para conseguir un mejor diseño de cejas, en 2026 surge una nueva tendencia que promete desbancarlos: el Hair Stroke, pues permite un acabado mucho más natural.

Te podría interesar: El corte de pelo japonés que está arrasando este 2026 y es perfecto para darle volumen al pelo fino

¿Qué es la técnica Hair Stroke para las cejas?

A diferencia del microblading tradicional, que emplea una herramienta manual para implantar pigmento mediante microincisiones, el Hair Stroke utiliza tecnología más avanzada, generalmente con una máquina especializada que crea trazos ultrafinos y precisos, replicando con fidelidad el crecimiento natural del vello.

Conny Cano, experta en cejas y micropigmentación, explicó sobre el procedimiento: “Crear cejas no es solo pigmentarlas… es crear efectos, textura, densidad y movimiento para lograr un resultado hiperrealista. La técnica Hair strokes es la evolución del pelo a pelo”.

Beneficios de la técnica Hair Stroke para definir cejas CoffeeAndMilk/Getty Images

Beneficios de la técnica Hair Stroke para definir cejas

El 2026 está marcado por tendencias que resaltan la belleza natural, y por esta razón esta técnica se ha convertido en la favorita para definir las cejas con un resultado mucho más natural y sofisticado que el microblading.

Estos son algunos de los beneficios de usar esta nueva técnica.



Acabado hiperrealista: imita el crecimiento natural del vello pelo a pelo, logrando un efecto mucho más natural que otras técnicas.

imita el crecimiento natural del vello pelo a pelo, logrando un efecto mucho más natural que otras técnicas. Mayor precisión: permite diseñar la ceja con trazos finos y controlados, adaptados a la forma del rostro.

permite diseñar la ceja con trazos finos y controlados, adaptados a la forma del rostro. Mejor duración del pigmento: al trabajar con tecnología más avanzada, el color se mantiene uniforme por más tiempo, puede durar de 1 a 3 años.

al trabajar con tecnología más avanzada, el color se mantiene uniforme por más tiempo, puede durar de 1 a 3 años. Ideal para todo tipo de piel: especialmente efectivo en pieles grasas, donde el microblading suele difuminarse.

especialmente efectivo en pieles grasas, donde el microblading suele difuminarse. Menor invasión en la piel: reduce el riesgo de cicatrices o daños, ya que no se realizan cortes como en técnicas tradicionales.

reduce el riesgo de cicatrices o daños, ya que no se realizan cortes como en técnicas tradicionales. Efecto “ceja sin maquillaje”: perfecto para quienes buscan verse arregladas sin necesidad de maquillarse todos los días.

En conjunto, el Hair Stroke destaca por ofrecer resultados más naturales, duraderos y sofisticados.