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Moda y Belleza

¡Adiós al microblading! La nueva técnica para una cejas definidas y naturales se llama ‘Hair Stroke’ y es hiperrealista

El Hair Stroke se posiciona como el nuevo estándar en belleza de cejas, creando diseños más naturales y sofisticados que el microblading.

Marzo 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
Técnica Hair Stroke para las cejas

Técnica Hair Stroke para las cejas

Getty Images

La forma de las cejas puede transformar por completo tanto la mirada como la armonía del rostro, por lo que cada vez más personas recurren a técnicas especializadas para definirlas y lograr un diseño que realce la belleza de sus facciones.

Aunque el microblading y el tinte han sido muy populares para conseguir un mejor diseño de cejas, en 2026 surge una nueva tendencia que promete desbancarlos: el Hair Stroke, pues permite un acabado mucho más natural.

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¿Qué es la técnica Hair Stroke para las cejas?

A diferencia del microblading tradicional, que emplea una herramienta manual para implantar pigmento mediante microincisiones, el Hair Stroke utiliza tecnología más avanzada, generalmente con una máquina especializada que crea trazos ultrafinos y precisos, replicando con fidelidad el crecimiento natural del vello.

Conny Cano, experta en cejas y micropigmentación, explicó sobre el procedimiento: “Crear cejas no es solo pigmentarlas… es crear efectos, textura, densidad y movimiento para lograr un resultado hiperrealista. La técnica Hair strokes es la evolución del pelo a pelo”.

Beneficios de la técnica Hair Stroke para definir cejas

Beneficios de la técnica Hair Stroke para definir cejas

CoffeeAndMilk/Getty Images

Beneficios de la técnica Hair Stroke para definir cejas

El 2026 está marcado por tendencias que resaltan la belleza natural, y por esta razón esta técnica se ha convertido en la favorita para definir las cejas con un resultado mucho más natural y sofisticado que el microblading.

Estos son algunos de los beneficios de usar esta nueva técnica.

  • Acabado hiperrealista: imita el crecimiento natural del vello pelo a pelo, logrando un efecto mucho más natural que otras técnicas.
  • Mayor precisión: permite diseñar la ceja con trazos finos y controlados, adaptados a la forma del rostro.
  • Mejor duración del pigmento: al trabajar con tecnología más avanzada, el color se mantiene uniforme por más tiempo, puede durar de 1 a 3 años.
  • Ideal para todo tipo de piel: especialmente efectivo en pieles grasas, donde el microblading suele difuminarse.
  • Menor invasión en la piel: reduce el riesgo de cicatrices o daños, ya que no se realizan cortes como en técnicas tradicionales.
  • Efecto “ceja sin maquillaje”: perfecto para quienes buscan verse arregladas sin necesidad de maquillarse todos los días.

En conjunto, el Hair Stroke destaca por ofrecer resultados más naturales, duraderos y sofisticados.

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