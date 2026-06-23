6 diseños de uñas con estrellas que serán la obsesión más brillante del verano

Delicadas, glamorosas y versátiles, las pequeñas estrellas se han apoderado de las redes sociales y prometen iluminar los looks veraniegos con un toque de fantasía y sofisticación, elevando todos tus looks con elegancia.

Ya sea en diseños minimalistas o en propuestas más atrevidas llenas de brillo, las uñas con estrellas son la tendencia perfecta para quienes buscan una manicura original y llena de personalidad.

Ideas de uñas con estrellas para hacer brillar tu verano

Si estás pensando en renovar tu estilo este verano, estos son los diseños que están conquistando a las amantes del nail art.

Estrellas metálicas sobre bases nude

Elegantes y discretas, las estrellas metálicas sobre una base natural crean un efecto sofisticado que combina con cualquier outfit, además son ideales para quienes prefieren una manicura refinada sin renunciar a las tendencias.

French estelar

La clásica manicura francesa se reinventa para lucir mucho más moderna con pequeñas estrellas en las puntas o cerca de la cutícula. El resultado es femenino, fresco y perfecto para el día a día.

Uñas efecto galaxia

Con bases nude o colores más vivos, los destellos plateados y diminutas estrellas crean una manicura inspirada en el universo. Este diseño es perfecto para quienes aman los looks llamativos y llenos de brillo.

Estrellas con cristales

Si hay una tendencia capaz de elevar cualquier look al instante, son las estrellas de colores, decoradas con pequeños cristales, este diseño combina el brillo de las piedras decorativas con la delicadeza de las figuras estelares, creando un efecto elegante, llamativo y perfecto para la temporada.

Microestrellas minimalistas

Menos es más, y las microestrellas distribuidas de forma estratégica sobre una base transparente o nude ofrecen una estética limpia, moderna y muy chic que combina con cualquier ocasión.

Estrellas de mar

Las estrellas de mar se han convertido en uno de los diseños favoritos de la temporada gracias a su aire fresco, playero y sofisticado, que nos recuerda a la belleza del mar, el complemento ideal para el verano.

Si hay una manicura destinada a brillar durante los próximos meses, sin duda será la de las estrellas.