Los Bridgerton de Netflix está basada en la saga de novelas de Julia Quinn. La temporada 3 ha hecho un gran cambio respecto a los libros en el género de un personaje, una modificación que la autora ha defendido.

En el final de la temporada 3 de Los Bridgerton, Francesca se prepara para viajar a Escocia con su marido, John, cuando se queda sin palabras al conocer a la prima de John, Michaela Stirling. En el libro, este personaje, que más adelante se casa con Francesca, es un hombre llamado Michael.

Muchos fans han expresado su sorpresa ante este cambio, y Quinn ha decidido pronunciarse al respecto en un post compartido en redes sociales. “Muchos fans de Los Bridgerton han expresado su sorpresa y, algunos, su decepción por el giro al final de la temporada 3 de Los Bridgerton: que Michael Stirling, de quien Francesca finalmente se enamora en El corazón de una Bridgerton, sería Michaela”, escribió Quinn, que desveló que mantuvo una conversación al respecto con la showrunner. “Cuando Jess Brownell me propuso por primera vez la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesitaba más información antes de confirmar mi acuerdo”, afirmó.

La autora de Los Bridgerton revela su opinión sobre la bisexualidad de Francesca en la serie

“Confío en la visión de Shondaland para Los Bridgerton, pero quería estar segura de que podíamos permanecer fieles al espíritu del libro y a los personajes. Jess y yo hablamos durante mucho tiempo sobre ello. Más de una vez”, reveló Quinn, que también reveló haber tenido algunas desavenencias con su editorial sobre esta trama.

“Dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor eterno de Francesca por John se mostrara en la pantalla. Cuando escribí El corazón de una Bridgerton, tuve que luchar para que se incluyeran los primeros cuatro capítulos, que establecen ese amor. A mi editor le preocupaba que escribir sobre el amor de Fran por John le quitara el papel de Michael como héroe de la novela romántica. Pero sentí que si no demostraba lo profundamente que ella amaba a John, y lo profundamente que Michael, su primo, también lo amaba, entonces sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro después de la muerte de John no tendrían sentido. No quería simplemente decirle al lector que lo amaban. Quería que el lector lo sintiera”, expuso.

“Confío en que, cuando Francesca tenga su temporada de Los Bridgerton, será la historia más emotiva y desgarradora de la serie, al igual que El corazón de una Bridgerton siempre ha sido la verdadera historia lacrimógena de la saga. Honestamente, puede tener aún más impacto, ya que John pasa mucho más tiempo en pantalla que en el libro, y creo que es justo decir que todos nos hemos enamorado un poco de él”, agregó.

Quinn dio las gracias a los fans y pidió a los seguidores que tuvieran “fe” en la visión del equipo de la serie. “Vamos a acabar con dos historias, una en el libro y otra en pantalla, y las dos serán hermosas y conmovedoras”, concluyó.

El corazón de una Bridgerton

En una entrevista con Glamour, Brownell ya se pronunció sobre este cambio. “La primera vez que leí El corazón de una Bridgerton, que es el libro de Francesca, realmente me identifiqué mucho como mujer queer. Su libro habla mucho de lo diferente que se siente, y creo que la intención de Julia Quinn en el libro es que Fran se sienta diferente porque es introvertida. Pero para muchos de nosotros en la comunidad queer, esa sensación de sentirnos diferentes es parte de nuestras historias”, explicó.

“Sentí que había un terreno fértil temáticamente en su libro para inclinarme a contar una historia queer. También hay algunos elementos de su historia que nos permiten asegurarnos de que podemos contar un final bastante feliz para Francesca y Michaela. Para mí era importante contar una historia queer principal para poder darles un final feliz, como lo hemos hecho con todas las demás parejas”, añadió la showrunner.

¿Con quién se casa Francesa en Los Bridgerton 3 según el libro? Netflix

