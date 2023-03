6 Restaurantes súper instagrameables que debes visitar sí o sí

Nada mejor que echar el chisme con tuBFF mientras disfrutas de un delicioso café o unos hot cakes inolvidables; estos restaurantes, además de súper cute y deliciosos, son muy instagrameables. ¡Toma nota y visita cada uno de ellos!

HELLO KITTY CAFÉ - CHÂTEAU

El lugar soñado para las amantes de la gatita más famosa del mundo. Honra su mantra, “nunca se tienen suficientes amigos”, e invita a todo tu squad a su casa; mientras que en el segundo nivel vivirás una experiencia inmersiva a su entorno (su cuarto, baño, cocina...), en el primero te esperan los más deliciosos postres, mocktails y platillos inspirados en un estilo campestre europeo que van desde el English Muffin o un Croque Madame hasta un delicioso Pollo al Grill, todo inspirado en Kitty y sus amigos. Hay jardines, tienda de regalos y una ludoteca. Prepara tu mejor outfit porque hallarás muchos spots para fotos increíbles.

Plaza Catorce: Av. de la Paz 14, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX IG: @hellokittycafemx

DOWN THE RABBIT HOLE CAFETERÍA & CREPERÍA

Como salida de un cuento, literal, esta cafetería inspirada en Alicia en el País de las Maravillas... ¡es el punto perfecto para aceptar la locura que hay en ti y perder el miedo de probar todo lo que te ofrezcan! Te prometo que valdrá la pena perder algunas estrellas en tu app cuentacalorías. Las crepas saladas y dulces son la especialidad de la casa y, cla- ro, puedes acompañarlas con un té servido en una taza del Sombrerero Loco o el Conejo Blanco; aunque también las malteadas son garantía.

La decoración te hará sentir en una tierra de fantasía, pero a la vez te llenará de calma: disfrutarás una bella tarde, así que acompáñate de un buen libro o dedícala para ponerte al día con tu BFF.

Obrero Mundial 839, Álamos, Benito Juárez, CDMX IG: @rabbitholecoffee

SANTAS CONCHAS

La primera conchería de la ciudad, o sea, el único sitio donde encontrarás conchas de todos tamaños, colores y sabores; también hay rellenas. Son la mejor forma de probar combinaciones innovadoras que harán feliz a tu corazón y paladar para desayunar, echar el chisme en la comida o cenar. Te recomiendo como entrada unos esquites, de plato fuerte las enchiladas Santas Conchas con mole negro, rosa y verde; la concha rellena de chilaquiles o la concha rellena de mole negro... ¡son joyas! Para cerrar con broche de oro, guarda espacio para el Conchi Helado (más locura): es una mezcla de texturas y sabores imperdible.

Av. México 49, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Cto. Cirujanos 16, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, Edomex IG: @santasconchas

PETIT GATEAU CAFÉ

Postres artísticos, platillos que parecieran inconcebibles y un menú por estaciones, aquí todo es posible: nubes dulces que flotan, plane- tas de chocolate, lunas con astronautas, calabazas y corazones tan reales que te dará risa nerviosa comerlos. Todas son creaciones del chef Abimael Arismendi, quien es tan creativo que convierte todo lo imaginable en un postre con ingredientes exquisitos. También hay opciones saladas como tapas, croissants o ensaladas. No importa cuándo vayas, seguro encontrarás algo diferente. Prueba también su cerveza rosa artesanal de la casa, Chica Lunar, de estilo Milk Stout. ¡Ya quiero regresar!

Mercado Independencia, primer piso: Av. Independencia 40, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

IG: @petitgateauc

VIBRA BONITO

El lugar más buena onda y con más girl power de la ciudad es de mis favoritos: te sube el ánimo en días de bajón y vuelves a sentirte como la Chica Superpoderosa que eres. Un ambiente megaacogedor, muy co- queto, con mucho pink glitter y quotes motivadores sobre las cosas que no debes olvidar. La propuesta es deliciosa y linda, amo sus sliders en pan rosa, la pasta Alfredo rosa y sus interminables bebidas llenas de co- lor y diversión; obvio, los postres no faltan y es imposibles que no se te antojen. Ve a darte un abrazo de amor propio o lleva a tu amiga, ya sea para sacar las penas o celebrar esa amistad de años.

Gral. Benjamín Hill 99, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX IG: @vibrabonito_cafe

CAFÉ C

Una esquina llena de creatividad en cada taza. El café aquí es único, pues tiene arte 3D en su espuma: desde tiernos cerditos, gatitos y perritos hasta los personajes de tu serie animada preferida. Incluso nuestra amiga más Wednesday se ablandaría de ternura al recibir su bebida con magia y leche espumada. Además, podrás cumplir cualquier antojo porque hay desayunos todo el día, como chilaquiles, un Tecolote C (icó- nico mollete con chilaquiles rojos o verdes, dos huevos estrellados, cebo- lla, queso y crema) o, si prefieres algo dulce, un Banana Bread French Toast o Hot Cakes Chocoholic son para ti.

Agustín González de Cossío 229, Del Valle Norte, Benito Juárez, CDMX IG: @cafec.mx