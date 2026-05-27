El hack para transformar tu cocina en ‘coffee shop’ este Hot Sale

Aceptar que somos adultas independientes es aceptar que nuestro humor del día depende, en un 90%, de la primera taza de café de la mañana (upsi!) Si tú también tienes un board en Pinterest lleno de ideas para armar el coffee corner de tus sueños, o si simplemente no puedes empezar tu día sin un iced latte perfecto, tenemos noticias que te van a cambiar la semana.

El Hot Sale ya está aquí y Nespresso se encargó de traer las promociones ideales para consentirte. Olvídate de los textos aburridos y comerciales; aquí te dejamos la guía definitiva para aprovechar estos días y subir el nivel de tus mañanas (y tardes de home office) con el mejor café.

El combo perfecto: café y máquina nueva

Si llevas tiempo queriendo una cafetera que prepare desde un espresso intenso hasta una taza grande y cremosa con solo presionar un botón, este es el momento de darte el upgrade.

Durante estos días, al armar tu stock con 300 cápsulas de café participantes, Nespresso te regala una cafetera Vertuo Pop. Lo mejor de todo es que viene en los colores más cool para darle un toque súper chic y aesthetic a tu cocina: Candy Pink (perfecta para las amantes del rosa) o Spicy Red.

Descuentos para las coffee lovers expertas

Si ya eres parte del club y lo que necesitas es rellenar tu despensa con tus sabores favoritos, saca la tarjeta porque hay un beneficio directo para ti:

Hasta 30% de descuento en compras mínimas de $1,500 MXN en café participante.

¿Cómo aplicarlo? Solo debes usar el código CAFEHOT30 al momento de tu compra.

Y porque el buen café nunca es suficiente, Nespresso tiene una dinámica de volumen que te va a encantar. Si decides surtirte en grande, te regalan más cápsulas para que no te preocupes por el súper en un buen rato:

Si compras 100 cápsulas, te llevas 30 de regalo

Si compras 180 cápsulas, te llevas 60 de regalo

Nuestro mejor tip: la promoción es omnicanal, lo que significa que puedes aprovecharla desde la comodidad de tu cama a través de la App Nespresso o Sitio Web, o si prefieres el plan de ir por ella, aplica también en Boutiques Nespresso.

Recuerda que estas promos estarán disponibles desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio de 2026 (o hasta agotar existencias). ¡No dejes pasar los días y corre por tu dosis de energía favorita!