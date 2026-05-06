La colección de Stitch ya está aquí y esto es todo lo que debes saber

Hay colecciones que despiertan nostalgia… y luego está esta colección de Stitch que además activa ese impulso peligroso de “lo necesito completo”.

La nueva colección oficial de Stitch incluye 20 tomos coleccionables y 19 figuras inspiradas en distintas versiones del personaje de Disney. Desde el primer vistazo queda claro por qué tantas personas están empezando a coleccionarla: mezcla diseño, nostalgia y piezas que se ven increíbles en cualquier espacio.

Además de las figuras, cada entrega incluye tomos coleccionables que forman parte de toda la experiencia. Es una colección pensada tanto para fans de Stitch como para quienes aman los objetos aesthetic y los coleccionables especiales.

Todo lo que incluye la colección

20 libros coleccionables



19 figuras de Stitch



Lonchera Especial



Entregas quincenales



Diseños inspirados en diferentes versiones del personaje

Colección oficial

Cada nueva entrega complementa la colección completa, así que sí, probablemente no vas a querer quedarte solo con una.

Precio de lanzamiento

La primera entrega tiene un precio de $149 pesos y comenzó a distribuirse desde el 6 de mayo.

¿Dónde comprar la colección de Stitch?

Puedes conseguir la colección aquí:

https://tushoppi.mx/pages/suscripciones-stitch

