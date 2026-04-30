La dolce vita llegó a CDMX: así se vivió la Cosmo Pool Party 2026

Bajo el sol de la ciudad, disfrutamos de un oasis mediterráneo para dar la bienvenida a una de las celebraciones más esperadas de la temporada: la Cosmo Pool Party 2026. Con una estética que evocaba la costa italiana, la experiencia fue un auténtico escape sensorial donde el azul del agua, los acentos cítricos y los detalles en blanco y terracota nos transportaron directo a la dolce vita.

Este evento fue conducido por Nashla Aguilar, quien imprimió su muy particular estilo y actitud con todas sus participaciones durante el evento.

Entre risas, brindis y un soundtrack perfectamente curado, las chicas Cosmo, amigas de la marca e invitados especiales se reunieron para celebrar la temporada con estilo. La atmósfera vibraba entre lo sofisticado y lo relajado: looks frescos, piel luminosa y ese effortless chic que define la temporada.

Uno de los momentos clave fue la música, a cargo de la DJ invitada Dany Alfaro, quien elevó la energía del encuentro con un set vibrante que mantuvo la pista en movimiento dentro y fuera de la alberca. León Leiden sorprendió con una participación sorpresa en el escenario de la fiesta, cantando sus mejores temas. Más tarde, el mood alcanzó su punto máximo con la presentación de Dalex, quien hizo cantar y bailar a todos con su inconfundible estilo.

La experiencia se enriqueció gracias a la presencia de aliados que transformaron cada rincón en una activación única. El Sistema Multibebidas Nescafé Dolce Gusto sorprendió con una propuesta refrescante al preparar affogatos en su stand, además de ofrecer ilustraciones personalizadas en vivo, convirtiendo cada momento en un recuerdo tangible.

Por su parte, Skechers presentó su línea de sandalias, ideales para el verano: frescas, cómodas y llenas de estilo, acompañadas de un photo booth que capturó la esencia divertida del evento, uno de los spots que más disfrutaron nuestras invitadas.

El bienestar también tuvo un lugar protagónico con Vital Proteins, que deleitó a los asistentes con mocktails diseñados para incorporar colágeno de forma deliciosa y sofisticada. Presentando su nuevo sabor limón, perfecto para mezclar con líquidos fríos y calientes, sin alterar el sabor de nuestras bebidas favoritas.

En el universo de la belleza, destacó la participación de Farmacias San Pablo, que presentó su nueva submarca Línea D – al natural. Bajo el concepto “Ciencia + Naturaleza”, esta propuesta combina innovación dermocosmética con ingredientes mexicanos de origen natural (98% a 100%), posicionándose como una alternativa consciente y efectiva. Entre sus productos estrella, el aceite corporal —ideal para una hidratación profunda y suavidad inmediata— y el gel de limpieza facial —perfecto para una limpieza suave y fresca— conquistaron a los invitados.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer y probar dos de sus productos estrella. El aceite corporal, diseñado para brindar nutrición profunda y una suavidad inmediata, se convirtió en el aliado perfecto para mantener la piel hidratada bajo el sol. Por otro lado, el gel de limpieza facial destacó por su fórmula ligera que ofrece una limpieza suave y una sensación de frescura diaria, ideal para quienes buscan una rutina práctica sin sacrificar efectividad.

Los brindis corrieron a cargo de Laué Frizzante, cuya propuesta ligera y fresca acompañó los llamados golden moments de la tarde, en un espectacular stand que sin duda transportó a las chicas Cosmo a Italia, evocando esas terrazas bañadas por el sol donde cada sorbo se convierte en una celebración. Su sabor único, delicado y burbujeante se convirtió en el aliado perfecto para refrescar la experiencia, elevando cada instante con un toque sofisticado y relajado.

Mientras que COOP BRANDS elevó la experiencia de mixología con una cuidada selección de destilados premium: Malfy Gin, Teremana, Italicus Rosolio Di Bergamotto y Lillet, aportando sofisticación y carácter a cada copa, también transformó la barra en un auténtico ritual sensorial. Cada etiqueta sumó una personalidad distinta a la experiencia: desde las notas cítricas y vibrantes de Malfy, que evocaban la esencia de la costa italiana, hasta la suavidad artesanal de Teremana, perfecta para cócteles frescos y veraniegos.

Italicus Rosolio Di Bergamotto, con su perfil elegante y aromático, aportó un toque contemporáneo al clásico aperitivo italiano, mientras que Lillet se convirtió en el favorito para quienes buscaban una opción ligera, refrescante y sofisticada para brindar bajo el sol. La propuesta de mixología no solo acompañó la tarde, sino que se convirtió en un punto de encuentro donde los invitados exploraron nuevas combinaciones, sabores y texturas, haciendo de cada trago una extensión del espíritu de la dolce vita.

Y porque cada detalle cuenta, Agua Santa María aseguró que todos los asistentes se mantuvieran hidratados durante esta jornada bajo el sol, sumando frescura a una experiencia ya inolvidable.

Así, entre destellos dorados, música envolvente y momentos instagrameables, la Cosmo Pool Party 2026 no solo celebró la temporada, sino también una nueva forma de vivir el verano: donde la belleza, el bienestar, la diversión y el estilo conviven en perfecta armonía. Porque si algo quedó claro es que la dolce vita no es solo un destino… es una actitud.