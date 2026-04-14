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Equidad

“¿Qué puedo hacer si el dinero no me alcanza?”

¿Vives al día? Te damos la guía de supervivencia financiera para estirar tu presupuesto y empezar a manifestar estabilidad.

Abril 14, 2026 • 
Scarlet Valencia
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“¿Qué puedo hacer si el dinero no me alcanza?”

Getty Images

No hay nada que mate más el vibe que ver tu cuenta de banco en rojo a mitad de la quincena. El estrés financiero es real y es una de las principales causas de ansiedad en nosotras. Pero antes de que entres en pánico y aceptes esa tarjeta de crédito con intereses de locura, respira. El dinero es energía y, como toda energía, necesita orden para fluir. Hoy vamos a dejar de ser víctimas de los gastos y vamos a tomar el control de la cartera, porque una chica Cosmo facturará o no, pero siempre tiene un plan de ataque.

De acuerdo con expertos en finanzas personales, el primer paso no es ganar más, sino gastar mejor. La regla de oro es la “Auditoría de Vampiros”: revisa todas tus suscripciones, gastos “hormiga” y compras impulsivas de internet. Según un estudio de Financial Health Network, el 40% de nuestras fugas de dinero ocurren en decisiones de menos de $100 pesos.

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Si el dinero no alcanza, aplica la técnica de “Presupuesto Base Cero”: cada peso que entra debe tener un nombre y un destino antes de que lo gastes. Además, es vital separar tus necesidades de tus deseos. Si estás en modo supervivencia, corta todo lo que no sea techo, comida y salud por 30 días. Esto resetea tu relación con el consumo y te da claridad mental. El dinero no te alcanza porque estás intentando financiar un estilo de vida que tu “yo” del futuro aún no puede pagar. Ordena el presente para conquistar el futuro.

Dato Cosmo

Se llama “Inflación del estilo de vida”. Entre más ganamos, más gastamos. El secreto de las millonarias no es cuánto ganan, sino cuánto mantienen. ¡Aprende a vivir por debajo de tus posibilidades para que tu cuenta siempre esté arriba! Recuerda que el dinero es una herramienta, no tu dueño.

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