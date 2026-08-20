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¿Por qué vuelves a cometer los mismos errores? La psicología explica cómo romper patrones

Repetir una historia no significa estar condenado a vivirla, reconocer el patrón es el primer paso para dejar el piloto automático y tomar decisiones más conscientes.

Agosto 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué vuelves a cometer los mismos errores? La psicología explica cómo romper patrones

¿Por qué vuelves a cometer los mismos errores? La psicología explica cómo romper patrones

Getty Images

¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Es una pregunta que muchas personas se hacen cuando atraviesan por una ruptura similar a la anterior, que toman decisiones que ya habían salido mal en el pasado o reaccionan de una forma de la que después se arrepienten.

Repetir los mismos patrones puede generar frustración, pero la psicología señala que muchas de estas conductas son aprendizajes adquiridos con el tiempo, y que identificarlos, es el primer paso para modificarlos y construir formas más saludables de afrontar distintas situaciones.

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¿Por qué repetimos patrones?

De acuerdo con la psicología, solemos cometer los mismos errores una y otra vez debido a comportamientos que nos resultan conocidos, es decir, estas conductas pueden haberse aprendido a través de experiencias de la infancia, con relaciones pasadas o hábitos que en algún momento nos ayudaron a enfrentar situaciones.

Algunas de las razones más conocidas son:

Lo conocido genera seguridad: aunque una situación sea negativa, puede resultar familiar y, por ello, menos incierta.

Aprendizajes de la infancia: ciertas formas de relacionarnos pueden desarrollarse a partir de lo que observamos o vivimos durante los primeros años de nuestra vida.

¿Por qué no te gustan los silencios según la psicología?

¿Por qué repetimos patrones?

Getty Images

Hábitos automáticos: cuando una respuesta se repite muchas veces, podemos ejecutarla sin detenernos a pensar en sus consecuencias.

Creencias personales: ideas como “no soy suficiente” o “siempre me abandonan” pueden influir en nuestras decisiones y relaciones.

Miedo al cambio: modificar una conducta implica enfrentarse a lo desconocido y aprender nuevas maneras de actuar.

Necesidades emocionales no identificadas: en ocasiones, buscamos situaciones o vínculos que intentan satisfacer necesidades que no hemos reconocido conscientemente.

Cómo romper patrones

Para romper los patrones y dejar de repetir la misma historia una y otra vez, es importante reconocer los pensamientos y emociones que lo desencadenan, hacer una pausa antes de reaccionar y probar respuestas diferentes.

Establecer límites, expresar necesidades o tomar nuevas decisiones puede ayudar a desarrollar poco a poco hábitos más saludables.

Romper un patrón tampoco implica que nunca más volverás a cometer errores, pues es posible repetir una conducta antigua en algún momento, especialmente durante situaciones de estrés o al vivir emociones intensas.

La diferencia está en aprender a reconocer lo ocurrido y utilizarlo como información para la próxima ocasión, en lugar de interpretar el tropiezo como una prueba de que el cambio es imposible.

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