¡Ya llegó el Mes del Orgullo! Ponte en sintonía con estas series y películas que te cambiarán el chip

Con representaciones tan diversas de la comunidad LGBTIQ+ en el cine y la televisión, cada vez es más frecuente encontrar historias que desafían las etiquetas. Desde comedias como Smiley a pelis ganadoras del Oscar como The Whale y Everything Everywhere All at Once, te comparto algunas opciones para conmemorar el Pride.

Películas y series que debes ver durante el Mes del Orgullo

Smiley

¿Dónde verla? Netflix.

Alex, un atractivo joven que tiene un bar, se desahoga en un mensaje de celular en el cual le declara su amor y odio a su expareja; el inconveniente es que lo recibe Bruno, un arquitecto a quien Alex jamás ha visto. Este es el punto de partida para que ellos se conozcan y, aunque sean polos opuestos, tengan un sexo, ¡tan increíble!, que lescuesta dejar de pensar uno en el otro. Si estás en la CDMX, en La Teatrería puedes ver la obra que originó esta serie.

Euphoria

¿Dónde verla? HBO Max.

Uno de los diferenciadores de esta serie sobre adolescentes es la representación queer de una de sus protagonistas: Jules (Hunter Schafer), una chica trans que intenta encontrar una nueva vida en los suburbios y que inicia un romance con Rue. La serie ganadora del Emmy ha cautivado al público durante dos temporadas y es uno de los pocos programas que destaca historias de jóvenes LGBTIQ+.

Everything Everywhere All At Once

¿Dónde verla? Amazon Prime.

Como la gran ganadora de los premios de la Academia de este año, la cinta resulta un caleidoscopio de diferentes multiversos. Se enfoca en Evelyn, quien tiene una relación distante con su esposo e hija, Joy; a la par que su lavandería es auditada por el IRS (el equivalente al SAT). Las cosas se complican cuando Joy quiere presentarle a su novia al abuelo, asunto que escandaliza a su madre al punto de entrometerse en otras vidas; todo para

encontrar la serenidad que le permitirá aceptar por completo a su propia hija.

My Policeman

¿Dónde verla? Amazon Prime.

En esta adaptación de la novela de Bethan Roberts, Harry Styles interpreta a Tom, un apuesto oficial de policía con un secreto: es gay en una época en que la homosexualidad es ilegal en Gran Bretaña. La historia de su triángulo

amoroso se cuenta en dos partes: como adolescente en los años 50 y como adulto (interpretado por Linus Roache) en los 90. A medida que los personajes envejecen, la sensación de arrepentimiento por el tiempo perdido se vuelve más fuerte.

Heartstopper

¿Dónde verla? Netflix.

Con una temporada ganadora de un Emmy y dos más programadas para el futuro, esta serie cautiva al mostrar los altibajos del enamoramiento de Charlie por su compañero de clase, Nick. El pegajoso soundtrack y algunos toques de animación rinden homenaje a la novela gráfica de Oseman (en la que está inspirada la serie), mientras nos van mostrando los altibajos del amor adolescente a través de jóvenes entrañables. Heartstopper también incluye personajes queer y transgénero.

The Whale

¿Dónde verla? En plataformas de streaming.

Otra ganadora del Oscar. Brendan Fraser da vida a un hombre gay de más de 200 kilos que se aísla del mundo tras un incidente en su pasado del cual nos enteramos en las duras conversaciones con su hija, Ellie: él perdió a su pareja porque no era aceptada su orientación sexual, llevando a ambos a un

destino trágico. Intensa, desgarradora e interesante.