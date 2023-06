Marcas que se sumaron al Mes del Orgullo LGBT a través de nuevas colecciones

Junio es el Mes del Orgullo, en el que las comunidades LGBT de reúnen alrededor del mundo para celebrar la diversidad y la libertad. Es el día 28 de este mes cuando se celebra esta festividad a través de marchas y desfiles que sirven como un medio más de expresión.

Por lo mismo, algunas marcas se unieron al Pride Month y lanzaron colecciones inspiradas en la comunidad LGBT, ¡mira cuáles son!

Marcas que se sumaron al Mes Internacional del Orgullo LGBT a través de nuevas colecciones

Swatch

Con corazones y mentes abiertos, Swatch da la bienvenida a todas las personas y ¡celebra todo el amor! La colección inspirada en la bandera del arco iris de 2023 es ruidosa, orgullosa, edificante y llena de significado. Los diseños vibrantes representan seis colores de la bandera del Orgullo, un símbolo LGBTQ+ de la humanidad que habla por todos los géneros y todas las razas.

PROUDLY RED representa la vida y la pasión, PROUDLY ORANGE significa sanación y celebración, PROUDLY YELLOW la luz del sol y el centro radiante de la bandera, PROUDLY GREEN representa la naturaleza y el crecimiento, PROUDLY BLUE la armonía y PROUDLY VIOLET el espíritu.

Colección Pride de Swatch Foto: Cortesía Swatch

Coach

Coach celebra a la comunidad en su nueva campaña de la colección Pride. La marca se inspiró en los vibrantes personajes LGBTQIA+ de Fire Island Pines y Cherry Grove, en Nueva York, para destacarlos en fotos y películas realizadas por Jun Lu y Michael Della Polla.

Desde hace una década, la marca colabora con el Instituto Hetrick-Martin para crear espacios seguros para los jóvenes LGBTQIA+. La Fundación Coach también sigue apoyando a otras organizaciones que fomentan el desarrollo de los jóvenes, como la Fundación Point y CenterLink: La Comunidad de Centros LGBTQ. Para 2023, las contribuciones de la Fundación Coach a CenterLink beneficiarán a los espacios digitales seguros.

Marcas que se sumaron al Mes Del Orgullo LGBTQ+ Foto: cortesía Coach

Converse

Este año la colección y campaña anual Converse Pride, protagonizada por Big Freedia, celebra a aquellxs que están orgullosxs de vivir la vida y expresarse en sus propios términos.

La colección Proud to Be representa el progreso. Si bien las siluetas están unidas por la bandera de Progress Pride, que está cosida en la lengüeta de cada calzado, cada uno también destaca por sí solo. Diseñado con orgullo por empleadxs LGBTQIA+ y aliadxs en Converse, la marca también actuó con base en los comentarios de la comunidad para ofrecer una mayor variedad de opciones de tallas.

En la colección se incluyen distintas siluetas, cada una adornada con sus propios detalles, como las agujetas Pride que se entretejen a través del Run Star Legacy CX, los bloques de color del arcoíris sobre el Chuck 70 Plus o el Chuck Taylor All Star, el upper grueso con brillo en el Chuck 70 De Luxe Heel recientemente presentado, Chuck Taylor All Star Lift y Chuck 70 donde encontrarás diminutos hilos de colores asomándose por todo el upper.

Marcas que se suman al Mes del Orgullo LGBTQ Munachi Osegbu x Jess Oldham Pro

Dockers

La octava colección consecutiva Dockers® Pride celebra el amor LGBTQIA+ en todas sus formas y manifestaciones. Decirse “te quiero”. Hacerse tatuajes a juego. Dejar que tu pareja coma el último bocado. Ayudar a alguien a alcanzar la euforia de género, ya sea cortándole el pelo o formando parte de su viaje de TRH. Todo es amor, y Dockers® lo celebra este mes del Orgullo y más allá con una nueva colección inspirada en las infinitas expresiones del amor.

La colección Dockers® Pride 2023 incluye cinco estilos para todos los géneros: dos camisetas, una camiseta de tirantes, una sudadera de cuello redondo y unos shorts en los característicos tonos khaki por los que es conocida la marca. Los toques de color aparecen en toda la colección a través de un gráfico de rayos de sol multicolor inspirado en la idea de dejar brillar la luz propia, así como símbolos de “paz” y “te quiero” en lenguaje de signos americano bellamente bordados en algunos modelos. Cada gráfico pretende transmitir la paz y la alegría que se encuentran al expresar libremente el amor y la identidad individual.

Dockers se suma al Mes del Prugllo Pride Foto: cortesía Dockers

Toms

TOMS, una marca reconocida a nivel mundial por su compromiso con el bien común, se enorgullece de unirse a la celebración del mes del Orgullo LGBTTTQIA en México. Su objetivo es contribuir a un mundo donde todas las personas sean valoradas y respetadas. Durante este mes, TOMS destaca la importancia de construir una comunidad inclusiva, donde cada individuo pueda ser auténtico y expresar su verdadero ser. A través de la creación de productos en tendencia que reflejan la diversidad y promueven su visibilidad, la marca muestra su compromiso con la igualdad. Además, TOMS colabora con organizaciones locales a nivel global que respaldan los derechos humanos y promueven la igualdad para diversas comunidades, en este mes específicamente, se dedica a la comunidad LGBTTTQIA, reafirmando su dedicación a esta causa.

Hoy, en reconocimiento a la importancia del mes del Orgullo, TOMS tiene una edición de calzado y accesorios inspirados en la comunidad LGBTTTQIA. Cada artículo adquirido no solo será una declaración de estilo, sino también una forma de mostrar apoyo y solidaridad con la comunidad.