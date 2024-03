Mito o realidad: ¿ser multitasking se asocia a una habilidad biológica femenina?

¿Es verdad que las mujeres tienen una mayor capacidad que los hombres para ser personas multitask? Esto dice la ciencia...

Existen famosas páginas en redes sociales y chats que llevan este título: “Lady Multitask”, expresión que deriva del paradigma: “Las mujeres somos más multifuncionales que los hombres”. Esto parece ser algo tan aceptado a nivel social que se vuelve común que las mujeres en la actualidad se sientan sobrecargadas por las exigencias que hacen alusión a múltiples facetas que se esperan de la mujer moderna.

Ahora bien, resulta bastante interesante cuestionarnos ese paradigma de ser mujeres multitasking, como si se tratara de una predisposición natural del género femenino que nos permite sobrecargarnos en lo laboral, profesional, interpersonal… sin síntoma, sin consecuencias… ¿Será esto cierto? ¿Poseemos biológicamente una predisposición que nos favorece para el propósito de ser sujetos multitarea?

La ciencia se ha ocupado de esclarecer la cuestión y entre las diferentes investigaciones, tenemos una reciente de la Universidad Técnica de Aquisgrán de Alemania, que descartó esta idea que se ha convertido en paradigma, este en el que se considera que las mujeres hacemos mejor que los hombres, más actividades a la vez, por una predisposición biológica.

Mito o realidad: ¿ser multitasking se asocia a una habilidad femenina?

Así que tal como lo señala la ciencia, no tenemos ninguna diferencia anatómica, hormonal o fisiológica que nos dote con este superpoder, pero podríamos hablar de que sí existe algún elemento que nos hace a las mujeres más proclives para ser protagonistas de llevar la carga mental en el hogar y hacer múltiples actividades de forma simultánea, según sea el caso claro, ya que hay mujeres que son profesionales, maternan, se hacen cargo de las actividades domésticas y al mismo tiempo procuran mantener relaciones interpersonales sanas. Honestamente al terminar de redactar este párrafo, ya me parece agotador, a nivel físico y sobre todo psicoemocional…

Los hombres, claro que están sometidos a muchas exigencias sociales, ¿Pero son estas tan rigurosas y excesivas como las que cargamos las mujeres?

Así que regresando a lo que proponía anteriormente, sí hay un elemento que nos empuja a las mujeres a por lo menos intentar ser multitaskers y cabe destacar que hay quien sí lo domina con maestría; y ese elemento es el adoctrinamiento socio-cultural.

Desde que somos pequeñas, en nuestra cultura, a las que hoy tenemos entre 20´s y 30´s, se nos enseñaba que nos debíamos comportar de forma femenina, pero que al mismo tiempo debíamos estar preparadas profesionalmente para ser independientes, pero que eso no impide ser madre y estar presente porque eso es un deber ser para una mujer, y que no se nos olvide, por supuesto, la carga mental del hogar, ya que si este no está en óptimas e impolutas condiciones, a quien van a criticar es a la mujer de ese hogar y no al hombre…

Mito o realidad: ¿ser multitasking se asocia a una habilidad femenina? Getty Images

Los paradigmas sociales y culturales

Entonces claro, estos paradigmas sociales y culturales nos han insertado de forma consciente e inconsciente que debemos cumplir con tantas expectativas, que la única manera de alcanzarlas parcialmente, es rebasando nuestro propio ritmo y capacidad, convirtiéndonos en “multitaskers”

Ahora bien, el hecho de poder adaptarnos conductualmente a los mandatos sociales, no implica que debamos y mucho menos que esto sea sano. Así que claro, en conclusión podríamos decir que tanto hombres como mujeres, podemos hacer multitareas y que la frecuencia de este mecanismo en cada sujeto estará relacionada a qué tanto decidas acceder al mismo.

Sin lugar a dudas, las nuevas generaciones de adultos jóvenes, somos hombres y mujeres que estamos sentando precedentes históricos para la crianza respetuosa de las futuras generaciones, empezando por considerarnos a nosotros mismos en la ecuación. Y para seguir prosperando en ese sentido, te invito a considerar si… ¿Son estos mandatos y exigencias que nos formaron, los que quieres preservar para tu salud y bienestar? ¿Es esta vida de multitasking y exigencias infinitas la que quieres tener porque resuena con tu perspectiva y filosofía de vida? ¿En qué medida quieres corresponder a lo aprendido?

Este mes de marzo es un excelente momento para continuar con estos cuestionamientos y seguir escribiendo tus propias respuestas; unas que idealmente te dignifiquen y te retornen a la individualidad.