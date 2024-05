ENTREVISTA: Tatiana Calderón, la automovilista que se puso Bichota contra la desigualdad

Tatiana Calderón rompe esquemas desde el automovilismo: ‘nosotras nos hemos tenido que adaptar a un deporte mayoritariamente dominado por hombres’

En el imaginario de una niña de 9 años ser mujer no era un impedimento para ser automovilista, tampoco debía ser motivo de discriminación, rechazo o cuestionamientos sobre su capacidad para conducir un automóvil como lo haría su héroe Juan Pablo Montoya quien fue su primer referente en el automovilismo y ahora compite de tú a tú con él sobre la pista.

En entrevista para Cosmopolitan, Tatiana Calderón nos revela cuáles han sido los obstáculos más renuentes a lo largo de su carrera como piloto y cuáles son los retos que el automovilismo debe enfrentar para hacerle justicia a todas las mujeres que desean desempeñarse en este exclusivo deporte.

¿Cómo es que una niña de 9 años descubre que quiere dedicar su vida al automovilismo?

Tatiana Calderón: Mi hermana Paula es mayor que yo y ella iba con sus amigos a una pista de alquiler de karts que quedaba cerca de nuestra casa en Colombia. Ellos se aburrieron de ir con ella y me llevó a mi, desde ese momento me enamoré de la adrenalina y la velocidad. Soy de esas niñas que no se pueden quedar quietas.

Nunca vi una barrera de género en el automovilismo sino hasta que pase de participar a ganar y ahí fue cuando la cosa cambió. Muchos de los papás regañaban a sus hijos por que ‘¿cómo así que una niña te va a ganar?’ O ‘está haciendo trampa’, pero en mi mente nunca hubo barreras.

Una mujer no debe ganarle a un hombre en un deporte que es de valientes. Yo no me había dado cuenta de esas barreras hasta que empecé a ganar. Tatiana Calderón en exclusiva para Cosmopolitan

Tatiana Calderón fue la primera mujer en conducir un automóvil de la F1 Instagram

¿Qué debemos hacer como sociedad para acercar a las mujeres al deporte, en particular al automovilismo?

Tatiana Calderón: Tener esas modelos a seguir porque al final no se le ha dado ni la importancia, ni la visibilidad a ciertas mujeres en muchos puestos. No solo como piloto. No te imaginas la cantidad de buenas, increíbles, ingenieras que hay en F1 y no sabemos nada de ellas porque no se quiere saber de ellas.

Creo que prender la televisión y ver a una mujer compitiendo inspira a las niñas que también quieren estar ahí. Competir es dar visibilidad, dar esa oportunidad porque no sólo queremos participar, también venimos a ganar.

Todos esos detalles que en automovilismo son décimas de segundo hacen la diferencia. Yo me enfrenté a todas esas barreras, me decían que debían entrenar más porque mis piernas supuestamente no daban la frenada y el ingeniero decía que era porque no tenía la fuerza suficiente.

Entonces pusimos una GoPro y miramos que tenía que subir el pie porque yo estaba frenando sólo con los dedos y no tienes la misma fuerza que con la planta entonces una plataforma solvento el problema.

El problema no era la fuerza, no era que yo no estuviera entrenando de la forma correcta, sino que el coche no estaba diseñado para las medidas de una mujer. Todo ha sido así.

Hasta ahora a nosotras nos ha tocado adaptarnos a lo que hay. Existen estudios que demuestran que si una mujer sufre un accidente automovilístico suele ser mucho más graves porque los autos tienen las medidas de los hombres. Nosotras nos hemos tenido que adaptar a un mundo construido para ellos. Tatiana Calderón

¿A qué mujer admiras?

Admiro a muchas mujeres, pero elijo a Karol G. Mi patrocinador dejó de pagar, me quedé sin asiento, me bajaron y llegó Karol G y dijo ‘Yo te voy a apoyar para que vuelvas a las pistas si no hay ninguna otra empresa que se quiera sumar, yo quiero mandar este mensaje de empoderamiento’.

Juntas somos más fuertes Tatiana Calderón y Karol G

Aunque Tatiana Calderón se ha enfrentado a estructuras culturales y mentales sostenidas en el machismo y sin duda ha pensado en algún momento en tirar la toalla, la responsabilidad y el compromiso de ser una mujer que rompe fronteras y abre caminos para todas ha sido más fuerte.

Tatiana Calderón: No puedo vivir sin las carreras y quiero demostrarme a mí y al resto del mundo que sí se puede. Yo quiero demostrar que en este deporte la mujer puede ser tan competitiva como un hombre y quiero empezar a cambiar las cosas para las niñas que vienen por detrás.