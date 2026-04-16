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Equidad

Creer que tienes suerte SÍ te trae más éxito, según la psicología

¿Manifestación? Te contamos por qué decir “todo me sale bien” es la herramienta de productividad más potente de 2026.

Abril 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Creer que tienes suerte SÍ te trae más éxito, según la psicología.

Getty Images

Seguro has visto en TikTok a esas chicas que juran que todo les cae del cielo solo por repetirse que tienen mucha suerte. Suena a charlatanería de cristales, pero resulta que la ciencia tiene una explicación que te va a volar la cabeza. No es que el universo conspire… bueno, tal vez un poco, es que estás reprogramando tu radar para ver lo que antes ignorabas. Hoy vamos a dejar de quejarnos y vamos a entender cómo convertirnos en imanes de oportunidades con puro poder mental.

El fenómeno se explica a través del Sistema de Activación Reticular (SAR). El SAR es un filtro en tu tronco encefálico, básicamente en tu cerebro, que decide qué información llega a tu conciencia. El psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, Richard Wiseman, dedicó diez años a estudiar a la gente “con suerte” y descubrió que no nacieron bajo una estrella especial; simplemente son expertos en detectar oportunidades. Al creer que tienes suerte, tu SAR se calibra para buscar señales de éxito, mientras que una persona pesimista solo ve obstáculos.

¿Por qué el 11 de noviembre es el 'día con más suerte del año'?

Richard Wiseman, dedicó diez años a estudiar a la gente “con suerte” y descubrió que simplemente son expertos en detectar oportunidades.

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Además, existe la “profecía autocumplida”. Cuando crees que algo bueno va a pasar, tu lenguaje corporal es más abierto, eres más persistente y tomas más riesgos calculados. Según la Dra. Carol Dweck, esto es una extensión de la “mentalidad de crecimiento”. La “suerte” es en realidad la intersección entre la preparación y la atención selectiva. Si te repites que eres afortunada, dejas de tener miedo al rechazo, lo que te permite intentar más cosas y, por pura estadística, ganar más veces.

Tip Cosmo

Empieza tu día diciendo: “Algo increíble me va a pasar hoy”. Tu cerebro pasará las próximas 16 horas buscando activamente ese “algo” para darte la razón. ¡Pruébalo!

El destino no se espera, se construye. Límpiate las gafas del pesimismo y empieza a reclamar tu buena fortuna, porque la única diferencia entre tú y una chica con suerte es que ella ya se lo creyó.

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