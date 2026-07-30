Zendaya rompe el silencio y hace inesperada confesión sobre Rosalía tras compartir escenas en Euphoria

Hace algunos meses se estrenó la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de drama que protagoniza Zendaya y donde la cantante Rosalía hizo su debut como actriz con una participación especial.

Mientras Rosalía solo ha tenido palabras de admiración hacia la esposa de Tom Holland, la actriz reveló por primera vez cómo fue compartir escena con la cantante española, y sus declaraciones rápidamente se volvieron tema de conversación entre sus seguidores.

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Zendaya habla sobre cómo fue compartir escena con Rosalía en Euphoria

En una entrevista con Fotogramas, Zendaya habló sobre su experiencia al compartir escenas con Rosalía en la tercera temporada de Euphoria y no dudó en elogiar a la cantante cuando le preguntaron cómo fue trabajar con ella.

“Rosalía es una artista con un talento increíble y, además, una persona encantadora. Aunque tuviera que insultarme en español, tengo que admitir que me encantó compartir escenas con ella”.

Zendaya confesó que incluso Rosalía se llegó a sentir incómoda con algunos diálogos del guión, pues al parecer le daba pena tener que hablarle con un lenguaje demasiado intenso y ofensivo.

“Creo que incluso le daba un poco de vergüenza hacerlo y yo le decía: ‘No me lo voy a tomar como algo personal. Vamos, dime todo lo que tengas que decirme’. Es muy talentosa, muy amable y todo lo que podrías esperar de alguien así”, compartió la actriz.

Zendaya también comparó el impacto de Spider-Man con el de Rosalía, asegurando que tanto el superhéroe como la cantante representan un fenómeno que trasciende a las personas que los interpretan.

“Ver lo que Spider-Man representa para tanta gente... De cierta forma es una estrella del pop. Tiene una relevancia cultural global muy parecida a la de una artista como Rosalía e influye en muchísimas personas”, explicó.

¿Cuál fue el papel de Rosalía en la tercera temporada de Euphoria?

Rosalía debutó como actriz interpretando a Magick, una bailarina del club Silver Slipper, y en una de sus primeras escenas compartió pantalla con Rue, el personaje de Zendaya, en una intensa discusión en español que se volvió viral por la fuerza e intensidad de sus actuaciones.

En una pasada entrevista con la revista Elle, Rosalía fue quien habló de su actuación en Euphoria, y sorprendió al revelar lo nerviosa que estaba de actuar juntos a Zendaya.

“Estaba haciendo una escena con Zendaya y recuerdo estar extremadamente nerviosa. Pensaba: ‘Dios mío, espero que no se dé cuenta’. Mi inglés es muy malo y cada vez que ella me preguntaba algo yo solo pensaba: ‘Espero estar respondiendo bien’”, recordó.