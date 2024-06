¿Qué se traen entre manos Vanessa Hudgens y Zac Efron? Esto fue lo que dijo el artista al respecto...

Fue en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 cuando Vanessa Hudgens mostró su embarazo frente a las cámaras. La protagonista de High school Musical se convertirá en madre por primera vez este 2024 al lado de Cole Tucker, con quien se casó el pasado mes de diciembre en Tulúm, México. Sin embargo, años antes de mantener una relación sentimental con su actual esposo, Hudgens tuvo un largo y polémico romance con su coestrella de HSM, Zac Efron.

Después de que ambos protagonizaran la película de Disney como Troy Bolton y Gabriella Montez, los actores llevaron su romance de la pantalla a la vida real durante cinco años. Sin embargo, las cosas no resultaron bien para ellos; de acuerdo a la artista, los celos y la toxicidad impidieron que su relación romántica prosperara.

“Pasé por una fase en la que nada tenía significado porque yo estaba tan harta. Las niñas estaban corriendo tras Zac todo el tiempo, y yo les lanzaba miradas de muerte. Entonces me di cuenta de que eso ya no estaba bien. Dejó de ser una relación para difundir el amor, ser una buena persona, que te apoyen, ser amable”, reveló Vanessa hace algunos años.

Zac Efron reacciona al embarazo de su ex, Vanessa Hudgens

Tras terminar su relación, Zac y Vanessa no continuaron en contacto, pero a parecer no hay rencor entre ellos, pues recientemente el actor de Hollywood reveló su opinión sobre el embarazo no solo de Hudgens, sino también de Ashley Tisdale, quien interpretó a Sharpey en High School Musical.

“Serán las mejores mamás de la historia”, dijo Zac a Access Hollywood. “Esas chicas, ¿estás bromeando?”, agregó.

Además, Zac Efron dio esperanzas de una posible reunión con Vanessa: “Próximamente tendremos algunas reuniones familiares divertidas”.