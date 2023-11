ViX apuesta por el género de terror: entrevista con la cineasta mexicana, Gigi Saul Guerrero

El cine de terror a la mexicana tiene un nuevo rostro: fresco, inquieto e innovador, se trata de Gigi Saul Guerrero, la joven directora de cine que trae de vuelta el género de horror en el que conviven miedos reales, miedos ficticios y algunos otros sin categoría por inexplicables.

Aunque nació en México, Gigi Saul Guerrero emigró a Canadá hace más de 15 años. A pesar de la negativa de su mamá, decidió estudiar producción cinematográfica en la Universidad de Capilano y dedicar de lleno su vida al cine de terror. A propósito del estreno de La hora marcada, por ViX, el servicio de streaming líder en contenido en español en el mundo, esto fue lo que nos platicó:

¿Por qué es importante culturalmente hablando que el terror a la mexicana retome protagonismo, pero ahora en streaming?

Algo que me encanta de este género es que son películas que se quedan contigo días, semanas y hasta meses. Me encanta que una película de terror te puede seguir hasta tu casa. Además, el cine de terror permite que escapemos del terror real del mundo.

En México utilizamos el género de terror para platicar de temas sociales y universos que todo el mundo entiende. Todo lo que vemos en el mundo ya es horrorífico y traumante.

Gigi Saul Guerrero dirige ‘La visita’, el primer capítulo de ‘La hora marcada’ Fotos: Christopher Armenta

Styling: Adriana Ayala-Belchez

Makeup y pelo: Miguel Angel Gonzalez

Vestido lentejuelas: HM

Botines metalicos: Steve Madden

Aretes de plata: Iconique

¿Qué significa para ti y para tu carrera esta colaboración con VIX?

Ser invitada para colaborar con VIX en La hora marcada es un súper regalo, principalmente porque vivo en el extranjero, pero crecí con mi papá viendo La hora marcada a escondidas de mi mamá.

La hora marcada es un símbolo del cine de terror mexicano. De ahí salieron grandes figuras del cine mexicano como Del Toro, Iñarritu y Lubezki. Los ves 30 años después y están donde están. Triunfando en el extranjero, principalmente.

En 1988, la productora Carmen Armendáriz y Televisa emprendieron una de las series de televisión más espeluznantes de la historia, La hora marcada trastocó a toda una generación de espectadores que se daban cita frente al televisor todos los martes en punto de las diez de la noche para disfrutar de los episodios más espeluznantes jamás antes vistos.

El cine de terror a la mexicana tiene un nuevo rostro: Gigi Saul Guerrero Fotos: @Christopher Armenta

Styling: @Adriana Ayala-Belchez

Makeup y pelo: @Miguel Ángel González

Top verde y jeans con cristales: Zara

Botines metalicos: Steve Madden

Arracadas: Elisheva&Constance

Choker dorado: Dangelo

35 años después del primer episodio de La hora marcada, VIX retoma el proyecto con nuevas propuestas, nuevos rostros y nuevas historias espeluznantes.

Gigi Saul Guerrero fue quien se encargó de ponerle rostro al cuento de Alejandro Licona, adaptado por Freddy Chávez, el rodaje de La visita se llevó a cabo en el Ex Convento de Desierto de los Leones donde, además, el ambiente lúgubre y el frío seco le pusieron un toque adicional a la historia.

“Desde el momento en que la Madre Aurelia, que es interpretada por Gabriela Reynoso, abre el segmento con sus rezos en arameo todos sentíamos el aire, escuchábamos voces y aunque sabíamos que estaba abierto al público, pues en la noche ya no hay nadie y seguíamos escuchando voces. Fue muy extraño, pero cuando grabamos en las catacumbas ya todos estábamos con un poco de escalofríos, hacía un frío tan diferente, más seco a como estábamos arriba que era más húmedo”, recuerda Gigi Saul Guerrero sobre la filmación.

Gigi Saúl Guerrero Fotos: @Christopher Armenta

Styling: @Adriana Ayala-Belchez

Makeup y pelo: @Miguel Ángel González

Pantalones puel: Atrio

Top titanium: Cider

Botines Steve Madden

Arracadas: Elisheva&Constance

Y aunque el cine de terror a la mexicana es la más grande pasión de Gigi Saul Guerrero, que nunca se da por vencida, el siguiente reto de la cineasta, que ya está en proceso, es la bioserie de Jenni Rivera, uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de ViX, que se prevé sea lanzado en 2024.

“No le tengas miedo a fallar, siempre termina todos los proyectos que tengas. Una nunca sabe quién va a ver tu proyecto y todo empieza en no tenerle miedo a fallar. Es muy fácil que alguien te diga que no puedes porque es muy fácil rendirse y es muy fácil que te digan que no puedes, y aquí estoy, trabajando con ViX en lo que más me apasiona”, termina.