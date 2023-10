El Gallo de Oro, la adaptación de Vix inspirada en la obra de Juan Rulfo: ENTREVISTA con Adriana Williams

Los productores Lina Uribe y Darío Vanegas se dieron a la tarea de llevar una de las obras más emblemáticas de la literatura mexicana a la pantalla chica a través de Vix, se trata de El Gallo de oro originalmente escrita por Juan Rulfo…

Los amantes de la literatura lo saben, el mayor escritor que ha dado México a lo largo de su historia se llama Juan Rulfo y Vix lo trae de vuelta al escenario con la adaptación de su última novela publicada ‘El Gallo de Oro’. En entrevista con Adriana Williams quien interpreta a Justina Cisneros, la mejor amiga de la protagonista, hablamos al respecto sobre la importancia de la difusión de la literatura mexicana a través de distintas plataformas como el streaming.

Cosmopolitan: ¿Qué relevancia tiene traer al mundo del streaming las novelas clásicas de la cultura mexicana?

Adriana Williams: para nosotros fue muy importante participar en esta serie basada en una obra de Juan Rulfo. Llevarla a la pantalla para que la gente conozca mucho más de nuestra cultura mexicana, mucho más de Juan Rulfo y sobre todo, de esta historia que aparte de ser libro también fue una gran película de los años 60’s con actores como López Tarso y Lucha Villa. Traerla al 2023 es darle un nuevo tono para que toda la gente conozca la obra de Juan Rulfo.

El libro “El Gallo de Oro” fue originalmente escrito por Juan Rulfo entre el año 1956 y 1958, sin embargo, la obra no vio la luz sino hasta 1980. La magistral historia relata el romance entre Dionisio Pinzón y Bernarda Cutiño “La Caponera”, ambos personajes son interpretados por José Ron y Lucero respectivamente para la novedosa adaptación que Vix estrenó el pasado 20 de octubre.

En la adaptación, la mejor amiga de la protagonista se llama Justina Cisneros quien es interpretada por Adriana Williams a quien seguramente recordarás por sus grandes actuaciones en ‘Un camino hacia el Destino’ y ‘La Doble vida de Esthela’.

Cosmopolitan: ¿Cuál es el principal reto de las series de época?

Adriana Williams: Uno de los principales retos de las series de época es dar el tono correcto al personaje, durante las grabaciones de El Gallo de Oro, antes de entrar al set, teníamos mesas de trabajo con el director para planear las escenas porque actualmente hay muchas cosas que antes no se decían, ni se usaban, entonces creo que al principio fue todo un reto cuidar el tono del personaje, su clase social y el lenguaje, ya después agarras carrera e imprimes en ti al personaje.

Cabe recordar que, aunque la novela de ‘El Gallo de oro’ se escribió a finales de los años 50’s, en realidad está ambientada en la década de 1940 y la obra de Juan Rulfo ha sido históricamente reconocida como pionera del realismo mágico latinoamericano por el excelso uso del lenguaje coloquial de aquella época.

El elenco de la adaptación de Vix está conformado por Lucero, José Ron, Plutarco Haza y Adriana Williams quien da vida a Justina Cisneros la mejor amiga de la Caponera (Lucero) con quien comparte el gusto por la música.

La genialidad de esta nueva propuesta de Vix es que la estructura de la serie está pensada a través de un reparto coral, lo cual permite que la historia tome distintos rumbos y se desarrollen más íntimamente todos los personajes como es el caso de Justina quien además de ser la mejor amiga de Bernarda, también tiene su propia historia de desamor ya que no se siente completamente satisfecha con el marido que su familia eligió para ella.

Cosmopolitan: ¿Cuál consideras que fue el mayor reto para ti, Adriana, al interpretar a Justina y viceversa, qué cosas tienes en común con tu personaje?

Adriana Williams: Adriana y Justina son personalidades totalmente diferentes, pero me encantó mi personaje. Justina tiene un carácter reacio, es muy solitaria aunque es la mejor amiga de la Caponera. Juntas se enfrentan a un mundo bastante machista, pero sin duda me identifico con su lealtad y la capacidad que tiene para convertir a una amiga en una hermana sin tener un lazo de sangre.

La serie ‘El Gallo de oro’ ya está disponible en Vix a partir del 20 de octubre y promete ser una de las series de época más vistas y reconocidas a nivel internacional ya que retrata fielmente la cultura mexicana del siglo pasado.

El Gallo de Oro ya está disponible en Vix Cortesía

Cosmopolitan: ¿Qué consejo de vida le darías a nuestras lectoras de la revista Cosmopolitan?

Adriana Williams: yo tengo una frase de vida que es ‘siempre vuelve a ti’ y yo les aconsejaría a todas las lectoras de Cosmopolitan que siempre busquen algo que les dé confort, que les dé paz, que les dé cariñito a ellas mismas. Por ejemplo, a mí me gusta meditar, me gusta mucho la música, me gusta mucho tener tiempo conmigo misma justo para para volver a mí, creo que el amor que nos damos a nosotras mismas siempre debe estar primero. Es más importante que cualquier otra cosa.