[VIDEO] “Me gustan morenitos": Valeria Duque habla sobre su hombre ideal

¡No te pierdas la entrevista que tuvo Valeria Duque con Paisa hace un par de años!

Durante las últimas horas, la modelo, Valeria Duque, ha protagonizado los titulares de diferentes medios de comunicación debido a que está siendo señalada por supuestamente haberse involucrado con Rauw Alejandro mientras él aún mantenía una relación sentimental con Rosalía. A través de un hilo de Twitter se dio a conocer la historia de cómo la colombiana se convirtió —aparentemente— en la tercera en discordia en la relación de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes se separaron tras tres años de noviazgo y a pocos meses de haber anunciado su compromiso a través del videclip de Beso.

Hasta el momento, la ex pareja no ha dado declaraciones sobre su situación sentimental ni han revelado el motivo por el que decidieron tomar rumbos separados, pero la teoría relacionada con Valeria Duque es la que más peso está teniendo en las redes sociales.

“Me gustan morenitos": Valeria Duque sobre su hombre ideal

Los internautas están reviviendo el video de una entrevista que le hizo Paisa a Valeria Duque hace dos años, en la cual la influncer de fitness y lifestyle reveló cómo le gustan los hombres:

Cuando Paisa le preguntó a Valeria Duque cómo era su hombre ideal (físicamente), la modelo respondió que para ella lo físico pasa a segundo plano:

“A mí me dice más la actitud, me dice más su estilo de vida, me dicen más muchísimas cosas que ya se las dije”, expresó, pero terminó confesando cómo le gusta un hombre en términos físicos:

“Supongamos: me gustan no tan blancos como yo (...) morenitos canelita. Más grandecitos, más altos, que huelan muy rico. Yo soy súper obsesiva con los olores”, fue parte de lo que confesó en video.