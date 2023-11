Uno de los hijos de Brad Pitt insulta públicamente al actor

Era sabido que Brad Pitt ya no llevaba una buena relación con sus hijos, pero se acaba de revelar cuánto lo desprecia uno de ellos

Angelina Jolie y Brad Pitt conformaban una de las parejas favoritas de Hollywood, hasta que en el 2016 decidieron divorciarse y prácticamente pasaron de ser amantes a enemigos. La ex pareja tuvo tres hijos biológicos (Shiloh, Knox y Vivienne) y adoptaron tres más (Maddox, Zahara y Pax). Aunque en un inicio eran una familia unida y feliz, actualmente Brad Pitt no lleva una buena relación con todos sus hijos. Jolie incluso demandó al actor por aparentemente haber golpeado y estrangulado a uno de sus hijos durante un vuelo.

De acuerdo a información obtenida por Page Six, los niños trataron de protegerse unos a otros, pero Pitt terminó estrangulando a uno de sus hijos y golpeando a otro en la cara. “Algunos de los niños le suplicaron a su padre que se detuviera”, señala la demanda. Según los informes, Brad Pitt había estado bebiendo y fue entonces cuando golpeó el techo del avión, sacudió a Jolie por la cabeza y le dijo: “Estas jodiendo a esta familia”. Fue tras este suceso que Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt. Se cree que desde ese momento, Maddox y Pax decidieron alejarse de su padre.

Hijo de Brad Pitt llama al actor “imbécil y despreciable” públicamente

Hace algunos días se hizo viral una publicación que compartió Pax en sus redes sociales en el 2020. Como su cuenta era privada, el polémico mensaje no había sido revelado, hasta ahora.

"¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió Pax en el 2020.

“Tú puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que te dé la gana, pero la verdad saldrá a la luz algún día. ¡Feliz Día del Padre, maldito ser humano de mierda!”, añadió.