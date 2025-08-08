Tracee Ellis Ross quiere que tomes unas vacaciones en solitario

Sabía que Tracee era toda una fashionista, no por nada suele tener icónicos looks en las red carpets. Pero algo de lo que me enteré hace poco, es que es toda una experta en viajes, pues ama hacerlos en solitario para poder conocer lugares nuevos a su propio ritmo. Y, ahora, comparte toda esta sabiduría con el mundo en su nuevo programa original de Roku: Viajando Sola con Tracee Ellis Ross. En cada capítulo visita un destino diferente y nos lleva de la mano a descubrirlo, todo mientras comparte sus mejores consejos y experiencias sobre viajar sola y, la verdad, es que, si antes daba miedo, ahora dan muchas ganas de hacerlo. Pero, aunque comparte mucho en el programa, siempre hay algo más de sabiduría y esa me la compartió en una entrevista exclusiva.

¿Cuál es tu parte favorita de los viajes en solitario?

Emily Varagones/Emily Varagones

Creo que es crear músculo emocional y fuerza alrededor de disfrutar mi propia compañía y navegar las cosas que me hacen sentir incómoda, pero encontrar el gozo en ellas. También amo estar en lugares diferentes y poder disfrutar de la cultura, la gente, la comida y el arte. Supongo que todo eso entra en la categoría de cultura, pero hay tantas cosas que me encantan de viajar sola. También creo que hay muchas formas diferentes de viajar en solitario y de esos se trata este programa: de mi experiencia y lo que disfruto más de estar conmigo misma afuera en el mundo. Pero, claro, hay gente que viaja en solitario por aventura, gente que lo hace para conocer personas nuevas, otros lo hacen para escapar de sus vidas y experimentar momentos en solitario. Para mí, es una oportunidad de relajarme y permitirle a mi corazón hacer lo que quiera, despertarme cuando quiera y tener una sensación de tranquilidad.

Hay gente que le teme a viajar solo por miedo a sentirse solo o que algo les pase. Pero para las chicas Cosmo que sí tienen curiosidad, pero nunca lo han hecho, ¿cuáles serían tus principales consejos?

Ok, tengo muy buenos consejos. Primero que nada, si nunca has viajado sola y estás nerviosa de hacerlo, mi sugerencia es empezar por ir a cenar sola a un restaurante. Sugiero empezar despacio, tal vez ir en un martes cuando el restaurante abra, como a las 6 pm. Una vez que te sientas cómoda haciendo eso y no te pongas nerviosa, sugiero moverlo a una cena un viernes o sábado como a las 8 pm. Eso te dará una pequeña probada de lo que vas a experimentar de forma más grande cuando te vayas de vacaciones sola. Una vez que lo hayas hecho y te sientas cómoda, entonces pregúntate: “¿qué tipo de viaje en solitario quiero?”

Tal vez busques conocer gente porque estás soltera o quieres hacer nuevos amigos o, a lo mejor quieres viajar sola para ir en una aventura y quieres hacer un poco de hiking y experimentar algo que nunca hayas hecho antes. O quieres irte sola para desconectarte, relajarte y no hacer nada.

Emily Varagones/Emily Varagones

Una vez que hayas establecido qué tipo de “solo trip” quieres, la siguiente pregunta que debes hacerte es “¿Qué necesito para hacer que este viaje sea seguro y cuánta investigación debo hacer para asegurar que en el lugar al que voy no sea vulnerable como mujer, no binario, LGBTQ, con habilidades diferentes o con lo que me identifique?” Todo esto es una parte empoderada y hermosa de quien eres y cuando vas a otro lado, debes asegurarte de que vas a estar segura y no quedar vulnerable.

Después de eso ya solo se trata de empacar todas tus cosas bonitas.

Yo recomiendo empacar para belleza y desastre. Asegúrate de llevar un kit de medicinas y cualquier cosa que necesites y vete de aventura. Recomiendo empezar pequeño, por ejemplo, si alguien dice “No me puedo ir una semana”, entonces ve por dos o tres días y experimenta lo que es y diviértete. Si no te funciona o hay partes que no son tan buenas, entonces no es tanto tiempo. Es importante mantener en cuenta que hay sentimientos incómodos que salen si te sientes sola en ciertos momentos. O te puedes llegar a enfermar, como me pasó en España y no significa que hayas hecho algo mal, solo tienes que darle su tiempo y seguir avanzando.

Emily Varagones/Emily Varagones

¿Qué tan anticipada eres con tu planeación? O, ¿eres más de dejar todo al último momento?

Mi planeación es realmente alrededor de la empacada y el lugar a dónde voy. Pero en términos de la agenda y lo que voy a hacer cada día, no planeo nada.

Mi vida está planeada al minuto y tengo cosas que hacer todo el tiempo, los siete días de la semana. Así que cuando voy de vacaciones, si hago cosas, pero no las planeo con anticipación.

Ahora que hablas de empacar, en el programa podemos ver que no eres de viajar ligero. ¿Cómo es tu proceso para empacar? ¿Revisas el clima antes?

Emily Varagones/Emily Varagones

Sí, checo el clima. Pero también sé que puede cambiar y la app del clima no siempre está en lo correcto, así que me aseguro de estar preparada para todo, aunque a veces lo llevo muy lejos (risas).

Pero mi sobre-empacar nunca ha lastimado a nadie y me trae felicidad. A mí y espero que a otra gente. Pero, sin duda, es algo que hago para mí.

Me gusta empacar con tiempo, empiezo a fantasear sobre lo que va a ser la experiencia y lo que quiero tener conmigo. ¿Qué me quiero poner? ¿Qué cosas no he usado últimamente? ¿Qué looks quiero armar? Y después, me aseguro de tener ropa en caso de que quiera hacer ejercicio, por si llueve, por si hace frío.

De los lugares que has visitado hasta ahora, ¿cuáles recomendarías para un viaje en solitario?

Creo que México, he tenido las mejores experiencias en los resorts en el país. También Italia.

¿Cuál es el siguiente destino en tu bucket list?

Japón. Tenía todo un viaje planeado y se tuvo que cancelar, hasta ahora no he podido reagendarlo y muero por ir.

¿Cuál ha sido un recuerdo muy memorable de tus viajes sola?

Emily Varagones/Emily Varagones

Creo que mi primer viaje. No sé de dónde saqué el valor para hacerlo. Tenía 24 o 25 años y había visto el Pink Sands Resort en las Bahamas en Condé Nast Traveler. Fue mi primer solo trip y fue glorioso. Me sentí tan empoderada y fue lo que comenzó todo esto.

¿Hay algo que hayas aprendido de ti misma durante estos viajes?

Creo que hay mucho que he aprendido de mí y es una de las razones por las que amo viajar sola. Lo más importante es que he ganado mucho músculo emocional alrededor de cómo estar conmigo. Aún en situaciones incómodas o inesperadas, cuando estas de viaje sola esa experiencia se aumenta, así que cuando regreso a casa tengo más fuerza alrededor de esas cosas en una forma distinta y aprendo cada vez que salgo.

Hay un episodio en el que hablas sobre sentirte sola en un punto, ¿cómo lidias con esos momentos?

Emily Varagones/Emily Varagones

De la misma forma que lo hago en casa. Me siento con ello, lo expreso, tal vez le hablo a algún amigo o tal vez me quedo sola un rato y después sigo con mi vida. Creo que tener sentimientos de soledad es igual que tener buenos sentimientos. No le quitaría un día bueno a alguien y tampoco uno malo, así aprendes y creces. Así experimentas tu vida y es la belleza de esta, así que hago espacio para ello. A veces esos sentimientos llegan inesperadamente y a veces aparecen tal donde pensaste que lo harían.

¿Qué es lo que más te gusta de México?

Lo describiría como perfección. Siempre que voy la paso increíble. Chef’s kiss.

El programa está disponible a través de The Roku Channel, una app gratuita en los dispositivos Roku