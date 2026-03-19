TOP 7 planes y lugares para elevar el nivel de tu cita en CDMX

¡Hola, Cosmo Girl! 💋 Olvida el típico plan de “ir por un café"; este 2026 se trata de coleccionar experiencias que se queden grabadas (y que se vean increíbles en tu feed).
Aquí te dejamos nuestro TOP 7 de planes y lugares top para que esa persona especial quede complemente fascinada. 🥂✨
1. La Buena Barra: Donde la tradición se vuelve exótica 🥩🍫
Si buscas que el inicio de la cita sea impactante, la esquina de Masaryk y Aristóteles es el lugar. Este spot es la definición de “elegante pero cálido”, con una propuesta fresca e innovadora que transforma una cena en una experiencia multisensorial.
- Dirección: Esq. Aristóteles 124, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.
- La Experiencia: Su cocina mexicana contemporánea es una locura. Tienes que probar los tacos de jaiba suave, el lechón dorado o el pulpo a las brasas. Pero lo que realmente deja a todos con la boca abierta son sus cortes cocidos sobre barras de sal y la famosa “barbachera”, una joya que combina barbacoa y arrachera en su propio jugo.
- El Broche de Oro: Para compartir, no hay nada como su Pastel de chocolate de 24 capas o el divertido espiral de churro que pueden preparar juntos en la mesa. Acompáñalo con un mocktail de lychee con zarzamora.
- Presupuesto: Aprox. $1,200 - $1,800 MXN por persona.
2. Heritage Bistro Bar: El Brunch Dominical Definitivo (Hotel Marquis Reforma) 🥐🦪
Olvídate de los buffets genéricos. El Heritage ha creado el plan dominical perfecto en el corazón de Reforma, ideal para una cita larga o incluso para instalarte con tu laptop mientras disfrutas de un ambiente de ultra lujo.
Vibe Work-friendly: Es de los pocos lugares de ultra lujo donde puedes estar con tu laptop, disfrutando de un café gourmet y un ambiente sumamente tranquilo mientras terminas pendientes y comes delicioso.
- Dirección: Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, CDMX.
- Horario: Todos los domingos de 12:00 a 18:00 hrs.
- Lo que incluye por $850 MXN (I.V.A. incluido):
- Mimosas Ilimitadas: Preparadas con vino espumoso para brindar sin parar.
- Festín de Mar: Ostiones frescos, sushi, pescados y mariscos sustentables de gran riqueza nutrimental.
- Cortes y Delicatessen: Cortes de carne de alta calidad, charcutería fina, quesos seleccionados y panes artesanales.
- Barra de Repostería Fina: Una selección increíble de postres que son verdaderas piezas de diseño.
- Bebidas: Además de las mimosas, incluye café, jugos, aguas de sabor y tés.
- Vibe: Es sofisticado, tranquilo y con una vista privilegiada a Reforma.
- Reservaciones: Puedes asegurar tu lugar vía WhatsApp al 55 3087-1038.
3. Alfredo Di Roma: Elegancia Italiana en su Máxima Expresión 🍝🇮🇹
Ubicado dentro del Hotel Presidente InterContinental, es el lugar para los amantes de la pasta auténtica y el servicio de guante blanco.
- Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco IV Secc.
- El Imperdible: El Fettuccine Alfredo original, mezclado magistralmente frente a tus ojos.
- Presupuesto: Aprox. $1,000 - $1,500 MXN por persona.
4. Romance en el Lago de Chapultepec 🛶🌅
Para una cita clásica pero con un toque moderno, el Lago Mayor o Menor nunca fallan. Es el plan ideal para desconectarse de la ciudad sin salir de ella.
- Dirección: Bosque de Chapultepec, I y II Sección.
- Detalles: Alquila una lancha de pedales o remos. Tip Cosmo: Ve cerca de las 5:00 PM para que el atardecer sea tu iluminación principal.
- Presupuesto: Entre $100 y $300 MXN por hora.
5. Auditorama: El Refugio Secreto de los Melómanos 🌿🎧
Un oasis de silencio y música clásica en medio de la naturaleza. Es el lugar perfecto para una “deep conversation” o simplemente leer juntos.
- Dirección: Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc (cerca del Altar a la Patria).
- Vibe: Solo se escuchan los pájaros y la música ambiental. Es paz pura.
- Presupuesto: ¡Entrada gratuita! (Checa los horarios, suele cerrar a las 4:00 PM).
6. Sky Balloons: Vuelo en Globo sobre Teotihuacán 🎈✨
Si el plan es impresionar al máximo o celebrar un aniversario, nada le gana a esto.
- Dirección: Carretera Federal México-Tulancingo Km 28, San Martín de las Pirámides.
- Experiencia: Incluye el vuelo al amanecer, brindis y a veces desayuno tipo buffet.
- Presupuesto: Entre $2,800 y $4,500 MXN por persona (dependiendo si es vuelo compartido o privado).
7. Picnic Nocturno en el Jardín Botánico 🌙🧺
Un evento mágico que ocurre solo una vez al mes. El jardín se ilumina y la energía es súper vibrante.
- Dirección: Av. Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Secc.
- Tip Cosmo: Tienes que llegar súper temprano (antes de las 7:00 PM) para alcanzar lugar. Lleva tus propios quesos, vino (a veces restringen alcohol, checa la convocatoria del mes) y una manta linda.
- Presupuesto: Entrada gratuita. Solo gastas en lo que decidas llevar en tu canasta.
Nota de la Editora: Ya sea que elijas el brunch eterno en Reforma o la cita nocturna llena de luces al estilo “Enredados”, estos lugares garantizan una cita de 10. ¡No olvides reservar con tiempo para tener la mejor mesa o lugar disponible! 🕯️💖