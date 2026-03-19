TOP 7 planes y lugares para elevar el nivel de tu cita en CDMX

¡Hola, Cosmo Girl! 💋 Olvida el típico plan de “ir por un café"; este 2026 se trata de coleccionar experiencias que se queden grabadas (y que se vean increíbles en tu feed).

Aquí te dejamos nuestro TOP 7 de planes y lugares top para que esa persona especial quede complemente fascinada. 🥂✨

1. La Buena Barra: Donde la tradición se vuelve exótica 🥩🍫

Si buscas que el inicio de la cita sea impactante, la esquina de Masaryk y Aristóteles es el lugar. Este spot es la definición de “elegante pero cálido”, con una propuesta fresca e innovadora que transforma una cena en una experiencia multisensorial.



Dirección: Esq. Aristóteles 124, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo

La Experiencia: Su cocina mexicana contemporánea es una locura. Tienes que probar los tacos de jaiba suave , el lechón dorado o el pulpo a las brasas . Pero lo que realmente deja a todos con la boca abierta son sus cortes cocidos sobre barras de sal y la famosa “barbachera” , una joya que combina barbacoa y arrachera en su propio jugo.

Su cocina mexicana contemporánea es una locura. Tienes que probar los , el o el . Pero lo que realmente deja a todos con la boca abierta son sus cortes cocidos sobre barras de sal y la famosa , una joya que combina barbacoa y arrachera en su propio jugo. El Broche de Oro: Para compartir, no hay nada como su Pastel de chocolate de 24 capas o el divertido espiral de churro que pueden preparar juntos en la mesa. Acompáñalo con un mocktail de lychee con zarzamora.

Para compartir, no hay nada como su o el divertido espiral de churro que pueden preparar juntos en la mesa. Acompáñalo con un mocktail de lychee con zarzamora. Presupuesto: Aprox. $1,200 - $1,800 MXN por persona.



2. Heritage Bistro Bar: El Brunch Dominical Definitivo (Hotel Marquis Reforma) 🥐🦪

Olvídate de los buffets genéricos. El Heritage ha creado el plan dominical perfecto en el corazón de Reforma, ideal para una cita larga o incluso para instalarte con tu laptop mientras disfrutas de un ambiente de ultra lujo.

Vibe Work-friendly: Es de los pocos lugares de ultra lujo donde puedes estar con tu laptop, disfrutando de un café gourmet y un ambiente sumamente tranquilo mientras terminas pendientes y comes delicioso.



Dirección: Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Todos los domingos de 12:00 a 18:00 hrs .

Todos los domingos de . Lo que incluye por $850 MXN (I.V.A. incluido):

Mimosas Ilimitadas: Preparadas con vino espumoso para brindar sin parar. Festín de Mar: Ostiones frescos, sushi, pescados y mariscos sustentables de gran riqueza nutrimental. Cortes y Delicatessen: Cortes de carne de alta calidad, charcutería fina, quesos seleccionados y panes artesanales. Barra de Repostería Fina: Una selección increíble de postres que son verdaderas piezas de diseño. Bebidas: Además de las mimosas, incluye café, jugos, aguas de sabor y tés.

Vibe: Es sofisticado, tranquilo y con una vista privilegiada a Reforma.

Es sofisticado, tranquilo y con una vista privilegiada a Reforma. Reservaciones: Puedes asegurar tu lugar vía WhatsApp al 55 3087-1038.

Heritage Bistro Bar

Hotel Marquis

3. Alfredo Di Roma: Elegancia Italiana en su Máxima Expresión 🍝🇮🇹

Ubicado dentro del Hotel Presidente InterContinental, es el lugar para los amantes de la pasta auténtica y el servicio de guante blanco.



Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco IV Secc

El Imperdible: El Fettuccine Alfredo original , mezclado magistralmente frente a tus ojos.

El , mezclado magistralmente frente a tus ojos. Presupuesto: Aprox. $1,000 - $1,500 MXN por persona.

4. Romance en el Lago de Chapultepec 🛶🌅

Para una cita clásica pero con un toque moderno, el Lago Mayor o Menor nunca fallan. Es el plan ideal para desconectarse de la ciudad sin salir de ella.

Dirección: Bosque de Chapultepec, I y II Sección

Detalles: Alquila una lancha de pedales o remos. Tip Cosmo: Ve cerca de las 5:00 PM para que el atardecer sea tu iluminación principal.

Alquila una lancha de pedales o remos. Tip Cosmo: Ve cerca de las 5:00 PM para que el atardecer sea tu iluminación principal. Presupuesto: Entre $100 y $300 MXN por hora.

5. Auditorama: El Refugio Secreto de los Melómanos 🌿🎧

Un oasis de silencio y música clásica en medio de la naturaleza. Es el lugar perfecto para una “deep conversation” o simplemente leer juntos.

Dirección: Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc (cerca del Altar a la Patria)

Vibe: Solo se escuchan los pájaros y la música ambiental. Es paz pura.

Solo se escuchan los pájaros y la música ambiental. Es paz pura. Presupuesto: ¡Entrada gratuita! (Checa los horarios, suele cerrar a las 4:00 PM).

6. Sky Balloons: Vuelo en Globo sobre Teotihuacán 🎈✨

Si el plan es impresionar al máximo o celebrar un aniversario, nada le gana a esto.

Dirección: Carretera Federal México-Tulancingo Km 28, San Martín de las Pirámides

Experiencia: Incluye el vuelo al amanecer, brindis y a veces desayuno tipo buffet.

Incluye el vuelo al amanecer, brindis y a veces desayuno tipo buffet. Presupuesto: Entre $2,800 y $4,500 MXN por persona (dependiendo si es vuelo compartido o privado).



7. Picnic Nocturno en el Jardín Botánico 🌙🧺

Un evento mágico que ocurre solo una vez al mes. El jardín se ilumina y la energía es súper vibrante.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Secc

Tip Cosmo: Tienes que llegar súper temprano (antes de las 7:00 PM) para alcanzar lugar. Lleva tus propios quesos, vino (a veces restringen alcohol, checa la convocatoria del mes) y una manta linda.

Tienes que llegar súper temprano (antes de las 7:00 PM) para alcanzar lugar. Lleva tus propios quesos, vino (a veces restringen alcohol, checa la convocatoria del mes) y una manta linda. Presupuesto: Entrada gratuita. Solo gastas en lo que decidas llevar en tu canasta.

Nota de la Editora: Ya sea que elijas el brunch eterno en Reforma o la cita nocturna llena de luces al estilo “Enredados”, estos lugares garantizan una cita de 10. ¡No olvides reservar con tiempo para tener la mejor mesa o lugar disponible! 🕯️💖