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TOP 7 planes y lugares para elevar el nivel de tu cita en CDMX

Si estás buscando salir de la rutina y llevar tus citas al siguiente nivel, la CDMX tiene rincones que parecen sacados de una película.

Marzo 19, 2026 • 
Leilani Aviles
La regla de las tres citas ¿mito o realidad.jpg

La regla de las tres citas ¿mito o realidad?

Getty images

¡Hola, Cosmo Girl! 💋 Olvida el típico plan de “ir por un café"; este 2026 se trata de coleccionar experiencias que se queden grabadas (y que se vean increíbles en tu feed).

Aquí te dejamos nuestro TOP 7 de planes y lugares top para que esa persona especial quede complemente fascinada. 🥂✨

1. La Buena Barra: Donde la tradición se vuelve exótica 🥩🍫

Si buscas que el inicio de la cita sea impactante, la esquina de Masaryk y Aristóteles es el lugar. Este spot es la definición de “elegante pero cálido”, con una propuesta fresca e innovadora que transforma una cena en una experiencia multisensorial.

  • Dirección: Esq. Aristóteles 124, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.
  • La Experiencia: Su cocina mexicana contemporánea es una locura. Tienes que probar los tacos de jaiba suave, el lechón dorado o el pulpo a las brasas. Pero lo que realmente deja a todos con la boca abierta son sus cortes cocidos sobre barras de sal y la famosa “barbachera”, una joya que combina barbacoa y arrachera en su propio jugo.
  • El Broche de Oro: Para compartir, no hay nada como su Pastel de chocolate de 24 capas o el divertido espiral de churro que pueden preparar juntos en la mesa. Acompáñalo con un mocktail de lychee con zarzamora.
  • Presupuesto: Aprox. $1,200 - $1,800 MXN por persona.
    cita cena

2. Heritage Bistro Bar: El Brunch Dominical Definitivo (Hotel Marquis Reforma) 🥐🦪

Olvídate de los buffets genéricos. El Heritage ha creado el plan dominical perfecto en el corazón de Reforma, ideal para una cita larga o incluso para instalarte con tu laptop mientras disfrutas de un ambiente de ultra lujo.
Vibe Work-friendly: Es de los pocos lugares de ultra lujo donde puedes estar con tu laptop, disfrutando de un café gourmet y un ambiente sumamente tranquilo mientras terminas pendientes y comes delicioso.

  • Dirección: Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, CDMX.
  • Horario: Todos los domingos de 12:00 a 18:00 hrs.
  • Lo que incluye por $850 MXN (I.V.A. incluido):
    • Mimosas Ilimitadas: Preparadas con vino espumoso para brindar sin parar.
    • Festín de Mar: Ostiones frescos, sushi, pescados y mariscos sustentables de gran riqueza nutrimental.
    • Cortes y Delicatessen: Cortes de carne de alta calidad, charcutería fina, quesos seleccionados y panes artesanales.
    • Barra de Repostería Fina: Una selección increíble de postres que son verdaderas piezas de diseño.
    • Bebidas: Además de las mimosas, incluye café, jugos, aguas de sabor y tés.
  • Vibe: Es sofisticado, tranquilo y con una vista privilegiada a Reforma.
  • Reservaciones: Puedes asegurar tu lugar vía WhatsApp al 55 3087-1038.
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    Heritage Bistro Bar

RACK DE CORDERO DE NUEVA ZELANDA.png platillo cena cita

Hotel Marquis

3. Alfredo Di Roma: Elegancia Italiana en su Máxima Expresión 🍝🇮🇹

Ubicado dentro del Hotel Presidente InterContinental, es el lugar para los amantes de la pasta auténtica y el servicio de guante blanco.

  • Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco IV Secc.
  • El Imperdible: El Fettuccine Alfredo original, mezclado magistralmente frente a tus ojos.
  • Presupuesto: Aprox. $1,000 - $1,500 MXN por persona.

4. Romance en el Lago de Chapultepec 🛶🌅

Para una cita clásica pero con un toque moderno, el Lago Mayor o Menor nunca fallan. Es el plan ideal para desconectarse de la ciudad sin salir de ella.

  • Dirección: Bosque de Chapultepec, I y II Sección.
  • Detalles: Alquila una lancha de pedales o remos. Tip Cosmo: Ve cerca de las 5:00 PM para que el atardecer sea tu iluminación principal.
  • Presupuesto: Entre $100 y $300 MXN por hora.
chapultepec lago luces flotantes

5. Auditorama: El Refugio Secreto de los Melómanos 🌿🎧

Un oasis de silencio y música clásica en medio de la naturaleza. Es el lugar perfecto para una “deep conversation” o simplemente leer juntos.

6. Sky Balloons: Vuelo en Globo sobre Teotihuacán 🎈✨

Si el plan es impresionar al máximo o celebrar un aniversario, nada le gana a esto.

7. Picnic Nocturno en el Jardín Botánico 🌙🧺

Un evento mágico que ocurre solo una vez al mes. El jardín se ilumina y la energía es súper vibrante.

  • Dirección: Av. Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Secc.
  • Tip Cosmo: Tienes que llegar súper temprano (antes de las 7:00 PM) para alcanzar lugar. Lleva tus propios quesos, vino (a veces restringen alcohol, checa la convocatoria del mes) y una manta linda.
  • Presupuesto: Entrada gratuita. Solo gastas en lo que decidas llevar en tu canasta.

Nota de la Editora: Ya sea que elijas el brunch eterno en Reforma o la cita nocturna llena de luces al estilo “Enredados”, estos lugares garantizan una cita de 10. ¡No olvides reservar con tiempo para tener la mejor mesa o lugar disponible! 🕯️💖

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
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