Tommy Dorfman posa en bikini y muestra su transición tras declararse una mujer transgénero

Tommy Dorfan está disfrutando del verano al máximo, ¡estas fotografías revelan lo orgullosa qu se siente de ser una mujer trans!

Fue en julio de 2021 cuando la estrella de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman, se declaró abiertamente una mujer transgénero. Desde entonces dio a conocer que sus nuevos pronombres eran femeninos, pero que su nombre seguiría siendo Tommy.

“Desde hace un año me he estado identificando y viviendo en privado como una mujer trans. Es gracioso pensar en salir del clóset, porque no he ido a ningún lado. Veo hoy como una reintroducción a mí como mujer, habiendo hecho una transición médica. Salir del armario siempre se ve como una gran revelación, pero nunca dejé de hacerlo. Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans”, confesó a través de Instagram.

Desde entonces, la actriz ha vivido en plena libertad e incluso anunció su compromiso con una mujer cisgénero tras divorciarse de Peter Zurkuhlen, con quien se casó en el 2016.

“Simplemente es una chica lesbiana. Ahora sé que estoy interesada en las mujeres de una manera que realmente no había notado desde el instituto”, dijo al respecto.

Tommy Dorfman posa en bikini y abraza su cuerpo tras declararse trans

El verano ha sido el momento perfecto para que Tommy Dorfman demuestre lo cómoda y orgullosa que se siente tras haberse declarado una mujer transgénero. La actriz ha compartido una serie de fotografías en las que muestra con mucha felicidad su nuevo aspecto y el proceso de su transición y

.

Al igual que sucedió con Elliot Page, los usuarios de las redes sociales han acompañado a Dorfman durante todo su proceso, por lo que aplaudieron que abrace su cuerpo y demuestre sentirse plena con la decisión que tomó. ¡Mira lo bien que la pasa Tommy durante sus vacaciones de verano!