Todos los ganadores de los Golden Globes 2026

Los Golden Globes 2026 regresaron al Beverly Hilton con una ceremonia que combinó glam, lecturas claras de industria y una lista de ganadores que confirma hacia dónde se mueve el cine y la televisión. Más allá de la alfombra roja, los premios funcionaron como un termómetro temprano de la temporada y como una validación para proyectos que ya venían generando conversación.

En el terreno cinematográfico, One Battle After Another se consolidó como uno de los títulos más reconocidos de la noche. La película obtuvo premios clave, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guion para Paul Thomas Anderson, reforzando su posición como una de las voces autorales más influyentes del momento. El reconocimiento no solo valida la propuesta creativa, sino que la coloca como un referente inevitable en la conversación de premios.

Las actuaciones también marcaron puntos importantes. Jessie Buckley fue reconocida como Mejor Actriz en una Película Dramática por Hamnet, una interpretación que ha sido celebrada por su carga emocional y sutileza. En contraste, el tono más ligero encontró su espacio con Timothée Chalamet, quien ganó Mejor Actor en Musical o Comedia por Marty Supreme, sumando un nuevo registro a su trayectoria.

El cine internacional tuvo un momento destacado con The Secret Agent, elegida Mejor Película en Lengua No Inglesa, confirmando el peso creciente de las narrativas globales dentro de los Golden Globes. En animación, KPop Demon Hunters se llevó el premio principal de la categoría, reflejando cómo las historias animadas siguen ampliando su impacto cultural más allá del público infantil.

La música también fue protagonista. Ludwig Göransson ganó Mejor Banda Sonora Original por Sinners, mientras que la canción Golden, de KPop Demon Hunters, fue reconocida como Mejor Canción Original, subrayando la importancia de la música como parte esencial de la narrativa audiovisual.

En televisión, la noche dejó definiciones claras. The Pitt fue elegida Mejor Serie de Drama, mientras que The Studio se llevó el premio a Mejor Serie de Comedia o Musical. Ambas producciones consolidaron su lugar como referentes de la temporada y como apuestas sólidas dentro del panorama televisivo actual.

En las categorías de actuación televisiva, Noah Wyle ganó Mejor Actor en Serie de Drama por The Pitt, y Rhea Seehorn fue reconocida como Mejor Actriz en Serie de Drama por Pluribus. En comedia o musical, Seth Rogen y Jean Smart se impusieron con interpretaciones que conectaron tanto con la crítica como con la audiencia.

Las categorías de reparto también tuvieron momentos destacados. En cine, Stellan Skarsgård ganó Mejor Actor de Reparto, mientras que Teyana Taylor fue reconocida como Mejor Actriz de Reparto por One Battle After Another. En televisión, Owen Cooper y Erin Doherty obtuvieron los premios de reparto por su trabajo en Adolescence.

La ceremonia también reflejó la evolución de los formatos de entretenimiento con la inclusión de la categoría Mejor Podcast, cuyo premio fue para Good Hang With Amy Poehler, confirmando que las narrativas relevantes ya no se limitan a la pantalla tradicional.

Los Golden Globes 2026 dejaron así una fotografía precisa del momento actual: historias diversas, formatos en expansión y una industria que sigue redefiniendo qué significa el éxito creativo.