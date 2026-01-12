Guía completa para ver los Golden Globes 2026 desde México (y lo que no te puedes perder esta noche)

¿A qué hora verlos en México?

Ceremonia principal:

Comienza a las 19:00 horas (hora del centro de México).

Alfombra roja:

La cobertura inicia aproximadamente a las 17:00 horas, con la llegada de las celebridades y las entrevistas previas al evento.

Dónde ver los Golden Globes 2026

Televisión abierta y de paga:

Imagen Televisión (canal 3.1): transmitirá en vivo la ceremonia completa desde México.

TNT Latinoamérica: ofrecerá la gala en directo a través de su señal de cable.

Streaming:

Max (anteriormente HBO Max): transmitirá en vivo para suscriptores.

Redes sociales:

Las cuentas oficiales de los Golden Globes en Instagram, TikTok, YouTube y X compartirán clips, discursos y momentos destacados durante la noche.

Lo que no puedes perderte esta noche

1. La edición número 83 de los premios

Este año, los Golden Globes celebran lo mejor del cine y la televisión de 2025. Las categorías principales incluyen Mejor Película, Mejor Serie, Mejor Actor y Mejor Actriz, además de los nuevos reconocimientos a producciones internacionales.

2. La conductora de la noche

La comediante Nikki Glaser regresa como anfitriona tras el éxito de su presentación anterior. Su estilo sarcástico y natural promete una ceremonia llena de humor, energía y momentos espontáneos.

3. Los favoritos de la temporada

Entre las producciones más nominadas destacan títulos como One Battle After Another y The White Lotus, que lideran en las categorías de cine y televisión respectivamente. Se espera una competencia cerrada entre dramas, biopics y comedias innovadoras.

4. La moda en la alfombra roja

La antesala de los premios se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la moda. Los looks de celebridades como Zendaya, Margot Robbie y Timothée Chalamet marcarán las tendencias de estilo para 2026.

5. Estrellas invitadas y presentadores

Entre los nombres confirmados como presentadores se encuentran Ana de Armas, George Clooney, Amanda Seyfried y Julia Roberts, quienes darán un toque clásico y glamuroso a la ceremonia.

Cobertura y momentos destacados

Si no puedes ver la gala completa, podrás seguir los mejores momentos en las redes sociales oficiales del evento y en los resúmenes que publicarán los medios de entretenimiento. Después de la transmisión, la mayoría de los canales y plataformas ofrecerán clips y análisis de los ganadores.

Conclusión

Los Golden Globes 2026 no solo premian lo mejor del cine y la televisión, también celebran la creatividad, la moda y la diversidad de voces que definen la industria actual.

Prepara tu espacio, acomoda tu cena y elige tu plataforma favorita para disfrutar de una de las noches más esperadas del año.