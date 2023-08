The Eras Tour de Taylor Swift llega a las salas de cine; ¿dónde comprar boletos?

Taylor Swift llega a Cinépolis. Entérate de cómo, cuándo y dónde podras disfrutar de The Eras Tour

The Eras Tour cambió la vida de Taylor Swift por completo, pues logró posicionar su gira como la más exitosa de la historia. El alcance mediático de la intérprete de Lover incluso ha sido comparado por The New York Times con algunos de los artistas más famosos del mundo, como Michael Jackson y Madonna, además de que la cantante ha sido señalada no solo como una de las artistas más famosas a nivel internacional, sino también como un fenómeno económico.

“La gira Eras de Taylor Swift está reescribiendo el manual de la economía del entretenimiento. No es solo una artista, es un fenómeno económico”, dijo Chris Leyden, el director de Marketing de Crecimiento de SeatGeek.

Y es que gracias al éxito que está teniendo The Eras Tour, ahora Taylor Swift llegará a las salas de cine con un proyecto muy especial, sigue leyendo y entérate de qué se trata.

The Eras Tour de Taylor Swift llega a las salas de cine

Taylor Swift se asoció con Cinépolis para darle una gran sorpresa a sus fans mexicanos. La cadena de cine y la cantante estadounidense decidieron llevar la magia de The Eras Tour a la gran pantalla. Será a partir del 13 de octubre cuando la artista de 33 años de edad llegue a las salas de cine en México.

“El Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”, escribió Taylor para anunciar la gran noticia.

¿Dónde comprar boletos?

A través de sus redes sociales, Cinépolis anunció que la preventa de boletos para disfrutar del concierto de Taylor Swift en las salas de cine comenzará el viernes 1 de septiembre. La distribución promete ser sencilla y muy amplia para que todos los swifties mexicanos puedan formar parte de esta experiencia. Puedes adquirir tus boletos a través del sitio web, la app de Cinépolis o bien en las taquillas físicas.