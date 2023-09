Taylor Swift: The Eras Tour ya batió el récord de venta de Spider-Man: No Way Home en el cine

Taylor Swift está arrasando con The Eras Tour, gira que llegará también a la gran pantalla, una cita en los cines que ya está triunfando incluso antes de aterrizar en las salas.

Taylor Swift: The Eras Tour se proyectará en cines el próximo mes de octubre, y en tan solo unas horas, el concierto pulverizó récord de venta anticipada. Así, la producción de Swift ya ha recaudado la impresionante cifra de 26 millones de dólares en preventa de entradas exclusivamente en los cines AMC. La película ha batido el anterior récord de venta de entradas en un solo día de AMC, que hasta ahora ostentaba Spider-Man: No Way Home (con 16,9 millones de dólares), y lo ha conseguido menos de tres horas después de que se pusieran a la venta las entradas, según informa la cadena de cines.

Además, según informa Collider, Fandango, el servicio de venta de entradas, ha anunciado que The Eras Tour ha conseguido otro hito excepcional al establecer un nuevo récord de venta de entradas el primer día de 2023. Aunque no se han revelado cifras concretas, Fandango ha revelado que la preventa de la película está a la par de éxitos de taquilla como la mencionada Spider-Man: No Way Home, Vengadores: Endgame y Star Wars: El despertar de la Fuerza en su ritmo de venta anticipada de entradas

Deadline pidió a un experto en distribución cinematográfica que comparara el fenómeno de Swift con otra producción, a lo que contestó: “Es como alguna película de Marvel”. Como ejemplo, el medio cita Eternals: días antes de que el filme llegara a los cines, la preventa de entradas había alcanzado los 13 millones de dólares.

¿Qué se sabe sobre la película de Taylor Swift?

Taylor Swift: The Eras Tour es la grabación del concierto ofrecido en el Sofi Stadium de Los Ángeles, aunque no ha sido confirmado. “The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y emocionante de mi vida hasta ahora y estoy encantada de contaros que pronto llegará a la pantalla grande. A partir del 13 de octubre podréis experimentar la película del concierto en cines en Norteamérica. Las entradas ya están a la venta”, anunció Swift en Instagram.

Para entender lo que podría recaudar Taylor Swift: The Eras Tour, Deadline cita otras películas de conciertos, como This Is It de Michael Jackson, que recaudó 23 millones en preventa y 72 millones en total; Justin Bieber: Never Say Never (29 y 73 millones) y Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (31 y 65 millones).

Por Europa Press