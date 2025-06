Taylor Swift se deslinda de Blake Lively tras polémica con Justin Baldoni

Si pensábamos que la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively era a prueba de todo, parece que la realidad es otra. Desde vacaciones juntas hasta referencias ocultas en canciones, el dúo nos tenía acostumbradas a una relación envidiable.

Pero ahora, nuevos rumores indican que todo eso podría haber quedado atrás. Ya que los problemas empezaron a surgir cuando Blake comenzó una batalla legal en contra de su director y coprotagonista Justin Baldoni.

Esto debido a que se le empezó a vincular a la superestrella del pop con acciones bastante controversiales por parte de Lively durante las grabaciones de la película “It Ends With Us”. Aunque explícitamente no se incluyó el nombre de Taylor en la demanda, empezaron a surgir muchos ataques en contra de la cantante.

Lo que la llevó a alejarse y comunicar a través de sus representantes que ella no tuvo nada que ver con los conflictos resultantes de actitudes y acciones por parte de Baldoni o Lively.

El distanciamiento se agravó después de que Justin citara a Swift a testificar, citatorio que rápidamente fue retirado ya que un juez lo consideró irrelevante para cualquier asunto relacionado con el juicio.

Desde entonces se dice que la relación entre Swift y Lively va de mal en peor, ya que una fuente cercana reveló lo siguiente: