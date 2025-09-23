Suscríbete
Entretenimiento

Taylor Swift llega a cines mexicanos con The Official Release Party of a Showgirl

September 22, 2025 • 
María Dávalos
Taylor-Swift-The Official Release Party of a Showgirl .jpg

Prepara tu mejor look de showgirl porque podrás disfrutar del Official Release Party of a Showgirl

La llegada del doceavo álbum de estudio de Taylor Swift es cada vez más inminente y la emoción desde su anuncio no ha parado de ir en aumento. En especial después de que se anunciara que habría funciones especiales en la cadena de cine estadounidense AMC, donde podrán disfrutar de una película en la que se verán reflexiones de la cantante sobre el desarrollo de dicho álbum y un vistazo exclusivo al video musical de su sencillo “The Fate of Ophelia”.

Lo que desató las dudas alrededor de la posibilidad de disfrutar de esa entrega en cines mexicanos, aunque el anuncio tardó en llegar, es oficial; las cadenas de cines, Cinemex se une a la euforia de las showgirls y proyectará la película en algunas sucursales del 3 al 5 de octubre.

¿Cuándo será la preventa y cuánto costarán los boletos?

De momento no se ha dado a conocer cuándo tendrá inicio la preventa y venta de boletos para The Official Release Party of a Showgirl en Cinemex ni el costo estimado. Por lo que hay que estar al pendiente de las noticias que pueda dar la cadena de cines al respecto.

Como dato adicional, aunque en sus sitios web aún no se ve reflejado, se espera que Cinépolis también se sume a la ola naranja y proyecte la película durante las mismas fechas, pero aún nada es oficial.

