Taylor Swift asegura su lugar en los Juegos Olímpicos de París

Simone Biles ya está dentro de los juegos olímpicos de París 2024 al ritmo de Ready for It

La ganadora de cuatro medallas olímpicas de oro, Simone Biles, ya se encuentra preparando las maletas para reafirmar su liderazgo deportivo en París 2024, de hecho la cuenta oficial de la NBC Olympics y Paralympics festejó la clasificación de Biles al superar las pruebas estadounidenses que se llevaron a cabo este fin de semana.

En la publicación se observa a Simone Biles haciendo una sorprendente rutina de suelo al ritmo de Ready for It en el segundo día de los ensayos para las Pruebas olímpicas de gimnasia de EE.UU. (US Olympic Team Trials - Gymnastics 2024).

Taylor Swift reacciona a la rutina de Simone Biles

Como era de esperarse, Taylor Swift reaccionó efusiva al vídeo de Simone Biles ejecutando magistralmente la rutina donde suena el Ready for It del álbum Reputation de 2017.

He visto esto tantas veces y aún no estoy lista. Sin embargo, ella está lista... Taylor Swift

Con un puntaje total de 117 mil 225 en los dos días de pruebas, Biles se ganó una plaza automática en el quinteto que competirá en París, lo cual se convierte en una noticia doblemente especial después del lapsus mental conocido como twistie que sufrió en Tokio y la dejó fuera de la competencia.

Este estado se trata de la desorientación que sufren los y las atletas al perder la ubicación durante las piruetas, lo cual es sumamente peligroso y pone en riesgo su integridad por lo que se descarta su participación en automático.

La buena noticia es que podremos disfrutar una vez más del espectáculo de Simone Biles en menos de un mes y al ritmo de Taylor Swift.