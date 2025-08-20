Suscríbete
Los mejores zapatos para tu showgirl era inspirados en el nuevo disco de Taylor Swift

Prepárate para tu showgirl era con los zapatos más top para conectar con el estilo vibrante de The Life of a Showgirl de Taylor Swift

August 19, 2025 • 
María Dávalos
The-Life-of-a-Showgirl.jpg

El calzado que vas a necesitar para vivir tu showgirl era

Instagram: Taylor Swift

Taylor Swift está a nada de estrenar The Life of a Showgirl, su doceavo álbum de estudio y más allá de la música, este disco ya está empezando a inspirar moda y marcando tendencias. Si tú también quieres vivir tu showgirl era, los zapatos adecuados son un must para el look perfecto. Es por eso que aquí te contamos cuáles son las piezas clave que no pueden faltar en tu closet.

Cuatro tipos de zapatos ideales para tu showgirl era

Sandalias:

sandalias-en-naranja.png

Ferragamo Gancini |Dolce & Gabbana con logo DG | Hermès Oasis

Las sandalias han ganado popularidad esta temporada y no se van a ir a ningún Ya sea que las prefieras con detalles metálicos o completamente monocromáticas, son un must en cualquier closet.

Tacones:

Tacones-en-naranja.png

Just Nothing Magma | Sandaloo Magma | Miss Z Queen Magma

Christian Louboutin

Evidentemente un look de showgirl no puede estar completo sin un buen par de tacones que roben todas las miradas. Y si hablamos de statement shoes, Christian Louboutin nunca falla.

Tenis:

tenis-en-naranja.png

Philipp Plein King Power | Converse Chuck 70 en naranja | Hogan Cool

Si tu eres una showgirl que adora la comodidad sin sacrificar el estilo, un buen par de tenis puede darle ese toque relajado a los looks más atrevidos.

Botas:

botas-en-naranja.png

Giuseppe Zanotti Carlee | Le Silla Eva |Camper Brutus

Las botas son otro must have cuando se trata de darlo todo siendo una showgirl. Altas, corrugadas o en botines, elevan cualquier outfit y transmiten seguridad.

Tu showgirl era no se trata solo de música, sino de actitud y estilo. Y los zapatos son ese accesorio clave que puede transformar cualquier outfit. Ya sea con sandalias elegantes, tacones glamurosos, tenis urbanos o botas empoderadoras, en esta nueva era prepárate para brillar tanto como TayTay.

