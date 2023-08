¿Cómo se ve Karol G cuando no está frente a los reflectores? La artista demostró que no hay belleza más sana que la natural

Karol G es una de las artistas que se han pronunciado a favor de la belleza natural y el empoderamiento femenino, y esto lo demostró hace algunos meses después de que una reconocida revista editara con Photoshop su foto de portada. La edición digital fue tan exagerada, que la Bichota tuvo que romper el silencio y hablar sobre los estereotipos sociales que llevan a los medios a cambiar la apariencia física de las celebridades.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, fue parte del mensaje que mandó y que resonó en las redes sociales.

Por lo mismo, la intérprete de TKG no teme mostrar su belleza natural frente a las cámaras, ¡mira su más reciente foto sin ningún tipo de retoque!

Sin extensiones ni maquillaje; así luce Karol G al natural

Karol G tiene un estilo muy particular que ha inspirado a miles de mujeres alrededor del mundo; una melena teñida de tonos extravagantes (rosa, azul e incluso rojo), atuendos protagonizados por corsés, bodys, sandalias con tacones altos y estrafalarios accesorios como collares, brazaletes y aretes. Al igual que Kylie Jenner, la cantante y productora colombiana es fanática de las extensiones de pelo XXL, pero recientemente decidió posar completamente al natural y dejó con la boca abierta a sus seguidores.

Fue su hermana, Verónica Giraldo, quien compartió dichas imágenes a través de sus redes sociales, en las cuales aparecen ella, su mamá y Karol G sosteniendo entre brazos a su sobrina. ¡No te pierdas a Karol G en su versión más real, espontánea y natural!